Катри Райк: «срок годности» Стальнухина закончился

«Срок годности» Михаила Стальнухина закончился. Это показали и последние выборы в органы местного самоуправления. Беспрецедентное навешивание ярлыков на правительство – это последний крик о помощи: голосуйте за меня в марте! Жители Нарвы не глупы. Они видят план Стальнухина насквозь. Конечно, в Нарве много людей – сколько, мы толком не знаем, – которые обижены действиями правительства: почему так, почему мы? У меня тоже много вопросов, но есть предел, когда следует остановиться. Всем нам. Безопасная жизнь, радость, это дорого всем нам. Не припомню, чтобы я видела когда-то Михаила Стальнухина улыбающимся. Я призываю всех нас остановиться и подумать. Слово – это поступок, оно имеет огромную силу. Михаилу Стальнухину остается только извиниться, хотя это уже не поможет.