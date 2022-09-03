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«Мое время пришло». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что думает об отставке

BBC News Русская служба
«Мое время пришло». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что думает об отставке
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BBC
Фото: BBC News

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором заявил, что думает об отставке.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором заявил, что думает об отставке.

«У нас у кавказцев, чеченцев, есть пословица. Каким бы не был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее, – сказал Кадыров. – Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали». «Я об этом начал думать, постараемся, чтобы вовремя уйти», – добавил глава Чечни.

В своем обращении он также сказал, что руководит Чечней уже 15 лет, и это самый длинный срок среди всех руководителей российских регионов.

В подписи к видео также сказано: «Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете». Этих слов на записи Кадыров не произносит.

Новость дополняется.

BBC
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