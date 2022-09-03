Еврокомиссар: ЕС готов к прекращению поставок российского газа

«Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы дать отпор экстремальному применению Россией газового оружия», – сказал он журналистам на форуме, организованном аналитическим центром The European House-Ambrosetti.

«Мы не боимся решений Путина. Мы просим россиян соблюдать договоренности, но если они этого не сделают, мы готовы реагировать», – сказал он.

Комиссар отметил, что, хотя ситуация отличается от страны к стране, газовые хранилища Евросоюза заполнены примерно на 80 процентов благодаря диверсификации источников поставок.

Российский газовый гигант «Газпром» объявил в пятницу, что проблемы возникли при обслуживании единственной турбины «Северного потока» и что газопровод не будет работать, пока они не будут устранены. Ранее сообщалось, что газопровод будет вновь введен в эксплуатацию в субботу после трехдневного ремонта.

Решение не восстанавливать поставки газа рассматривается как ответ Москвы на пятничное заявление стран G7 о введении ценового потолка на российскую нефть.