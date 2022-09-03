Сб, 3.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Еврокомиссар: ЕС готов к прекращению поставок российского газа

AFP/BNS
Еврокомиссар: ЕС готов к прекращению поставок российского газа
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Паоло Джентилони.
Паоло Джентилони. Фото: MATTEO BAZZI/EPA

Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил в субботу, что ЕС готов к прекращению поставок российского газа.

«Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы дать отпор экстремальному применению Россией газового оружия», – сказал он журналистам на форуме, организованном аналитическим центром The European House-Ambrosetti.

«Мы не боимся решений Путина. Мы просим россиян соблюдать договоренности, но если они этого не сделают, мы готовы реагировать», – сказал он.

Комиссар отметил, что, хотя ситуация отличается от страны к стране, газовые хранилища Евросоюза заполнены примерно на 80 процентов благодаря диверсификации источников поставок.

Российский газовый гигант «Газпром» объявил в пятницу, что проблемы возникли при обслуживании единственной турбины «Северного потока» и что газопровод не будет работать, пока они не будут устранены. Ранее сообщалось, что газопровод будет вновь введен в эксплуатацию в субботу после трехдневного ремонта.

Решение не восстанавливать поставки газа рассматривается как ответ Москвы на пятничное заявление стран G7 о введении ценового потолка на российскую нефть.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пора ввести ограничение на поставки российского газа по «Северному потоку». Ранее с таким же призывом выступил премьер-министр Италии Марио Драги.

Ключевые слова
Наверх