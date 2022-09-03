В ночь на воскресенье ожидаются заморозки

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье в континентальных регионах ожидается преимущественно ясная погода, на побережье будет облачнее, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 1-7 м/c, на побережье с порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью в континентальных регионах от нуля до 6 градусов тепла, на почве местами заморозки до -3, на побережье до 11 градусов тепла.