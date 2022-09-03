Союз работников образования Вильяндимаа не согласен с решением министерства о распределении украинских детей по эстонским школам, поскольку те, кто временно бежали сюда от войны, хотят как можно скорее вернуться на родину, а не становиться эстонцами.
Учителя просят государство обеспечить украинским детям обучение на родном языке
По мнению педагогов, вместо этого государство должно объединить украинских детей и украинских учителей, бежавших в Эстонию, чтобы обеспечить лучшее образование для беженцев. «Среди военных беженцев есть люди с педагогическим образованием. Один математик с высшим образованием, например, печет пирожные в вильяндиской пекарне», – привели они яркий пример в совместном обращении.
На этой неделе Союз работников образования Вильяндимаа направил обращение в Министерство образования и науки, Рийгикогу, Союз работников образования Эстонии и руководство города Вильянди, в котором заявил, что учителя Эстонии не готовы работать с большим количеством украинских детей в ожидаемом объеме.
«У школ имеется весенний опыт, мы все отладили согласно своему видению. Мы надеялись, что к новому учебному году из министерства придут единые методические рекомендации и учебные материалы», – пишут учителя. К сожалению, после вебинара 23 августа «Иноязычный ребенок в эстонской системе образования» у учителей появилось больше вопросов, чем ответов.
«Предложение о том, что школы должны найти наставника для каждого украинского ребенка, по мнению учителей, хорошо, но откуда школы возьмут деньги на наем вспомогательного персонала?» – спрашивают учителя.
На упомянутом вебинаре представители министерства подчеркнули, что эстонские дети не должны остаться без попечения рядом с украинскими детьми. По мнению учителей, это само собой разумеется, но с такой же самоочевидностью, по их мнению, эстонский учитель оказывается в подобном положении: по действующему раскладу он должен быть наставником, автором учебных материалов, переводчиком, социальным педагогом и психологом, а помимо своей основной работы выполнять и ряд других ролей.
По словам учителей, было бы здорово, если бы за лето были подготовлены хотя бы какие-то материалы по предметам, чтобы всем не пришлось самим изобретать велосипед: «Но вновь 1 сентября учитель стоит совершенно один перед классом, который стал еще более разнообразным».
Согласно указаниям министерства, украинские дети обучаются по эстонским учебным программам. При этом никто не знает, как долго украинские семьи останутся в Эстонии, а некоторые из них вообще уже уехали. «Нет смысла делать из них эстонцев. Пусть учатся на своем языке и по своей программе», – говорят учителя.
Таким образом, члены Союза работников образования Вильяндимаа хотят, чтобы у украинских детей были отдельные классы, учебные материалы и учителя, а также возможность продолжать обучение на своем родном языке. В качестве решения предлагаются сельские школы недалеко от города, где мало учеников, но много места. «Например, школа Лейе, которая была построена на 150 детей, но в которой сейчас учатся 20 человек. Там много места, спортзал, молодежный центр, гончарная печь и другие необходимые условия. Мы создали бы там поддерживающую украинских детей школу и запустили бы школьный автобус из Вильянди».
Согласно плану Министерства образования, украинские дети и молодежь должны быть приспособлены к эстонским классам и в первую очередь должны сосредоточиться на овладении эстонским языком в первый учебный год. В процессе также необходимо выяснить, какой класс должен посещать ребенок исходя из уровня его знаний. После учебного дня украинский ребенок может участвовать в программе дистанционного обучения каких-либо украинских школ, но это необязательно. Участие в образовательном процессе эстонской школы для него обязательно.