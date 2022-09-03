Учителя просят государство обеспечить украинским детям обучение на родном языке

По словам учителей, было бы здорово, если бы за лето были подготовлены хотя бы какие-то материалы по предметам, чтобы всем не пришлось самим изобретать велосипед: «Но вновь 1 сентября учитель стоит совершенно один перед классом, который стал еще более разнообразным».

Согласно указаниям министерства, украинские дети обучаются по эстонским учебным программам. При этом никто не знает, как долго украинские семьи останутся в Эстонии, а некоторые из них вообще уже уехали. «Нет смысла делать из них эстонцев. Пусть учатся на своем языке и по своей программе», – говорят учителя.

Таким образом, члены Союза работников образования Вильяндимаа хотят, чтобы у украинских детей были отдельные классы, учебные материалы и учителя, а также возможность продолжать обучение на своем родном языке. В качестве решения предлагаются сельские школы недалеко от города, где мало учеников, но много места. «Например, школа Лейе, которая была построена на 150 детей, но в которой сейчас учатся 20 человек. Там много места, спортзал, молодежный центр, гончарная печь и другие необходимые условия. Мы создали бы там поддерживающую украинских детей школу и запустили бы школьный автобус из Вильянди».