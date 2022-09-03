Эстонский путешественник находится в зоне боевых действий Украины, прикрепленное к нему устройство может сбить с толку ПВО

Путешественник, направляющийся на юг из волости Карула, может вызвать замешательство в зоне военных действий Украины. Он способен проверить на прочность нервы радиоэлектронной разведки как украинской, так и российской стороны. Однако все это может стоить путешественнику жизни.

Кайя, самка черного аиста, которая улетела на юг из гнезда в Карула, добралась до Украины. Утром 3 сентября Кайя находилась у реки Десны, то есть в районе военных действий между Харьковом и Киевом. По сравнению с предыдущими годами перелетные птицы все чаще летят на территорию Украины. Однако прикрепленный к птице радиопередатчик, излучающий радиосигналы, может вызвать интерес у радиоэлектронной разведки и радиолокационных комплексов ПВО.

Прилетевшие в Украину черные аисты с радиопередатчиками сделали необычные по сравнению с прошлыми годами петли. Фото: Скриншот с сайта https://birdmap.5dvision.ee/

Нам ничего не остается, кроме как скрестить пальцы и надеяться, что Кайя выберется из зоны боевых действий живой и продолжит свой путь в Африку.