Кае Каллас вручат международную премию Фонда Фридриха Августа фон Хайека

Награды премьер-министрам стран Балтии вручит бывший президент Германии и председатель Фонда Хайека Хорст Келер. Перед торжественной церемонией состоится трехсторонняя встреча премьер-министров стран Балтии.

Международная премия Фонда Хайека присуждается каждые два года, и ее лауреатами становятся люди, деятельность которых по созданию, укреплению и продвижении либерального экономического и социального порядка в Германии, Европе или в других странах мира является выдающейся.

Впервые награда Фонда была вручена польскому экономисту Лешеку Бальцеровичу в 2001 году, а в 2019 году – датскому политику и комиссару Европейской комиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Среди других лауреатов премии – бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, президент Финляндии Саули Ниинистё, бывший президент Германии Йоахим Гаук, бывший премьер-министр Италии Марио Монти, бывший премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда, чешский экономист и политик Вацлав Клаус и немецкие экономисты Йенс Вайдманн и Отмар Иссинг.

Этой награды был удостоен в 2011 году и бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип, который получил ее одновременно с премьер-министром Латвии Валдисом Домбровскисом.