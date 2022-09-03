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Кае Каллас вручат международную премию Фонда Фридриха Августа фон Хайека

BNS
Кае Каллас вручат международную премию Фонда Фридриха Августа фон Хайека
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Tairo Lutter

Премьер-министр Кая Каллас направится с рабочим визитом в Берлин, где ей, премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу и премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните будет вручена международная премия Фонда Фридриха Августа фон Хайека за защиту демократических ценностей.

Награды премьер-министрам стран Балтии вручит бывший президент Германии и председатель Фонда Хайека Хорст Келер. Перед торжественной церемонией состоится трехсторонняя встреча премьер-министров стран Балтии.

Международная премия Фонда Хайека присуждается каждые два года, и ее лауреатами становятся люди, деятельность которых по созданию, укреплению и продвижении либерального экономического и социального порядка в Германии, Европе или в других странах мира является выдающейся.

Впервые награда Фонда была вручена польскому экономисту Лешеку Бальцеровичу в 2001 году, а в 2019 году – датскому политику и комиссару Европейской комиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Среди других лауреатов премии – бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, президент Финляндии Саули Ниинистё, бывший президент Германии Йоахим Гаук, бывший премьер-министр Италии Марио Монти, бывший премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда, чешский экономист и политик Вацлав Клаус и немецкие экономисты Йенс Вайдманн и Отмар Иссинг.

Этой награды был удостоен в 2011 году и бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип, который получил ее одновременно с премьер-министром Латвии Валдисом Домбровскисом.

Наряду с Международной, премия Хайека также присуждается в области журналистики.

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