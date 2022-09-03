Полиция США сообщила сегодня, что пилот, круживший над городом Тупело, штат Миссисипи, угрожал врезаться на самолете в магазин Walmart.
В США пилот самолета пригрозил врезаться в магазин
В США пилот самолета пригрозил врезаться в магазин
Пилот позвонил в службу 911 и «пригрозил умышленно врзаться в Walmart на Вест-Мейн», говорится в заявлении местной полиции, добавив, что магазин и его окрестности были эвакуированы.
Полиции удалось связаться с пилотом, но никакой информации о его личности или мотивах не разглашается.
Портал отслеживания полетов Flightaware.com показывает курс самолета над городом с населением около 40 000 человек.
В полиции отметили, что «учитывая мобильность этого типа самолетов, зона опасности намного шире». Они объяснили, что это небольшой самолет King Air производства Beechcraft, который обычно вмещает от шести до семи пассажиров.