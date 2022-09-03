В США пилот самолета пригрозил врезаться в магазин

Пилот позвонил в службу 911 и «пригрозил умышленно врзаться в Walmart на Вест-Мейн», говорится в заявлении местной полиции, добавив, что магазин и его окрестности были эвакуированы.

Полиции удалось связаться с пилотом, но никакой информации о его личности или мотивах не разглашается.

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