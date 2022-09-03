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Суд признал незаконным увольнение непривитых полицейских

rus.postimees.ee
Суд признал незаконным увольнение непривитых полицейских
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Полицейские.
Полицейские. Фото: Georg Kõrre

Таллиннский административный суд признал незаконным распоряжение Департамента полиции и погранохраны, на основании которого двое полицейских были уволены за отсутствие вакцины. Кроме того, суд присудил компенсацию сотрудникам полиции в размере средней зарплаты за 4 и 6 месяцев.

Адвокат, представлявший сотрудников полиции, надеется, что в свете данного судебного производства в Департаменте полиции и погранохраны попытаются найти решения, чтобы прекратить разногласия с бывшими и действующими сотрудниками, а не тратить ресурсы на дальнейшее разбирательство. Об этом сообщает пресс-служба адвокатского бюро Pallo&Partnerid.

По мнению суда, незаконность приказа, послужившего основанием для увольнения, заключается в требовании, которое само по себе не может считаться прямым обязательством к вакцинации. В то же время, согласно второму пункту приказа, трудовые или служебные отношения с непривитым работником должны быть прекращены. На практике это привело к увольнению заявителей со службы в полиции. Таким образом, по мнению суда, установленное требование по своему действию равносильно обязательной вакцинации.

Суд установил, что право применять более строгие меры не означает, что в ходе анализа рисков можно установить требование обязательной вакцинации для всех работников. Независимо от анализа рисков, применение и осуществимость мер, а также последствия их невыполнения должны рассматриваться отдельно для каждого человека.

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