Министр культуры: кого мобилизует Стальнухин своими словами и действиями?

«Теперь член Рийгикогу выступил с не просто вульгарными, а совершенно антинациональными высказываниями», – сказала Хартман и добавила, что в ситуации, когда интеграция могла бы стать приоритетом для всех политических партий, такие заявления еще больше поляризуют и разделяют общество во имя политической выгоды.

«В ситуации, когда политики РФ угрожают нападением на Эстонию или ее оккупацией, неизбежно возникнут вопросы о мышлении Михаила Стальнухина и о том, кого он мобилизует своими словами и действиями, какой цели он хочет достичь», – добавила она.