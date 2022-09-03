«Было грустно слышать, как Михаил Стальнухин называл правительство фашистами и нацистами. Общество надеялось, что времена, когда Эстонии было стыдно за неуместные речи некоторых политиков, прошли», – сказала Postimees министр культуры Пирет Хартман (Социал-демократическая партия).
Министр культуры: кого мобилизует Стальнухин своими словами и действиями?
«Теперь член Рийгикогу выступил с не просто вульгарными, а совершенно антинациональными высказываниями», – сказала Хартман и добавила, что в ситуации, когда интеграция могла бы стать приоритетом для всех политических партий, такие заявления еще больше поляризуют и разделяют общество во имя политической выгоды.
«В ситуации, когда политики РФ угрожают нападением на Эстонию или ее оккупацией, неизбежно возникнут вопросы о мышлении Михаила Стальнухина и о том, кого он мобилизует своими словами и действиями, какой цели он хочет достичь», – добавила она.
Хартман напоминает Стальнухину, что в трудные времена нужно строить мосты и делать максимум для того, чтобы общество оставалось единым. «Труднее построить, чем разрушить. От политика, однако, мы ждем дальновидных взглядов, которые помогли бы обеспечить безопасность и сплоченность нашей страны», – считает Хартман.