Полсотни тысяч жителей Праги вышли на антиправительственный митинг

Организаторы демонстрации из ряда крайне правых и маргинальных политических групп, включая Коммунистическую партию, заявили, что центральноевропейская нация должна сохранять нейтралитет в военном отношении и обеспечивать прямые контракты с поставщиками газа, включая Россию.

«Цель нашей демонстрации – потребовать перемен, главным образом в решении проблемы цен на энергоносители, особенно на электроэнергию и газ, которые этой осенью разрушат нашу экономику», – заявил соорганизатор мероприятия Иржи Гавел.

Акция протеста на Вацлавской площади в центре города прошла через день после того, как правительству был вынесен вотум недоверия на фоне заявлений оппозиции о бездействии против инфляции и цен на энергоносители.