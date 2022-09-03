Около 70 000 человек протестовали в субботу в Праге, призывая правящую коалицию сделать больше для контроля за ростом цен на энергоносители и выражая оппозицию ЕС и НАТО, передает Reuters.
Полсотни тысяч жителей Праги вышли на антиправительственный митинг
Организаторы демонстрации из ряда крайне правых и маргинальных политических групп, включая Коммунистическую партию, заявили, что центральноевропейская нация должна сохранять нейтралитет в военном отношении и обеспечивать прямые контракты с поставщиками газа, включая Россию.
«Цель нашей демонстрации – потребовать перемен, главным образом в решении проблемы цен на энергоносители, особенно на электроэнергию и газ, которые этой осенью разрушат нашу экономику», – заявил соорганизатор мероприятия Иржи Гавел.
Акция протеста на Вацлавской площади в центре города прошла через день после того, как правительству был вынесен вотум недоверия на фоне заявлений оппозиции о бездействии против инфляции и цен на энергоносители.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала, возглавляющий правоцентристскую пятипартийную коалицию, заявил в субботу, что протестующие не заботятся об интересах страны. «Акция протеста на Вацлавской площади была вызвана силами, которые занимают пророссийскую позицию, близки к радикальным позициям и противоречат интересам Чехии», – сказал он.