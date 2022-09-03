Паэт: отставка Кадырова маловероятна

Кадыров сказал, что руководит регионом уже 15 лет и «заметил, что уже засиделся». «Я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали», – сказал Кадыров.

Урмас Паэт заявил Postimees, что не считает вероятным добровольный уход Кадырова. Ведь подобные заявления Кадыров делал и раньше, например в 2016 году.

«Очевидной причиной такого заявления ранее была проверка лояльности своего близкого окружения и какой-то торг с Путиным», – сказал Паэт.

Кадыров был ярым сторонником войны против Украины и отправлял туда чеченских боевиков. По словам Паэта, в случае продолжения войны президенту России Владимиру Путину также понадобятся такие союзники внутри страны.