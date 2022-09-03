Американское космическое агентство NASA в субботу отменило запуск своей крупнейшей в истории лунной ракеты, сославшись на утечку топлива.
NASA отменило запуск ракеты на Луну из-за утечки топлива
Утечка была обнаружена во время закачки жидкого водорода в ракету. Новое время старта пока не сообщается.
«Директор отменил сегодняшний запуск Artemis 1», – говорится в заявлении NASA, добавив, что неоднократные попытки решить проблему не увенчались успехом.
Первая попытка запуска в понедельник также была отменена по техническим причинам. На тот момент причиной была также утечка топлива, к тому же датчики показывали, что один из четырех двигателей перегрелся.
Альтернативные даты миссии Artemis 1 — понедельник или вторник. После этого из-за положения Луны запуск невозможен до 19 сентября. Миссия должна вывести пустую капсулу на лунную орбиту, чтобы проверить ее пригодность для пилотируемых полетов.
К капсуле Orion будут прикреплены три манекена для измерения вибрации, ускорения и радиации – одной из самых больших угроз для человека в открытом космосе.
Если испытательный полет пройдет успешно, четыре астронавта смогут полететь на лунную орбиту уже в 2024 году. Высадка на Луну, однако, станет частью следующего полета лишь в 2025 году.