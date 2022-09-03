NASA отменило запуск ракеты на Луну из-за утечки топлива

Утечка была обнаружена во время закачки жидкого водорода в ракету. Новое время старта пока не сообщается.

«Директор отменил сегодняшний запуск Artemis 1», – говорится в заявлении NASA, добавив, что неоднократные попытки решить проблему не увенчались успехом.

Первая попытка запуска в понедельник также была отменена по техническим причинам. На тот момент причиной была также утечка топлива, к тому же датчики показывали, что один из четырех двигателей перегрелся.

Альтернативные даты миссии Artemis 1 — понедельник или вторник. После этого из-за положения Луны запуск невозможен до 19 сентября. Миссия должна вывести пустую капсулу на лунную орбиту, чтобы проверить ее пригодность для пилотируемых полетов.

К капсуле Orion будут прикреплены три манекена для измерения вибрации, ускорения и радиации – одной из самых больших угроз для человека в открытом космосе.