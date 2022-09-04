Елена Зеленская: «Цены растут и в Украине тоже. Но вдобавок у нас убивают людей»

«Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Но давайте вспомним, что за время эпидемии Covid-19, которая до сих пор продолжается, взлетали цены, и Украины это тоже коснулось. Цены растут и в Украине тоже. Но вдобавок у нас убивают людей», – сказала Зеленская.

«Поэтому когда вы считаете копейки на своих банковских счетах или в своих карманах, мы делаем то же самое, и вдобавок мы считаем наших убитых», – добавила первая леди Украины.

За то, что Зеленский остался с народом во время войны, в мире его считают выдающимся лидером. Фото: Reuters

В августе во время визита в Киев по случаю Дня независимости Украины уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что семьям по всей Европе придется столкнуться с повышением цен на жизнь, но поддержка Украины на Западе не должна ослабнуть, чтобы страна могла противостоять российской агрессии.

Экономисты прогнозируют, что в Великобритании инфляция в этом году взлетит до 13,3%, рекордной отметки за 42 года, а экономический рост будет минимальным на протяжении ближайшего года.

По оценке британского Центробанка, основной причиной инфляции и низкого экономического роста в стране является резкий рост мировых цен на газ и электричество, спровоцированный российским нападением на Украину.