Видео ⟩ Откровенный рассказ матери: как выманить у государства 12 000 евро

Программа взяла интервью у женщины, пожелавшей остаться анонимной. Когда она ввязалась в мошенническую схему, то работала в латвийской госкомпании, получая не самую маленькую зарплату, и была не единственным добытчиком в семье, но в ожидании рождения ребенка хотела заработать побольше денег перед тем, как уйдет в отпуск по уходу за ребенком, пишет Rus.TVNET.

Она договорилась с нечестным бухгалтером, которая за вознаграждение устроила беременную женщину на работу в две фиктивные фирмы. Фиктивному работнику была назначена фиктивная зарплата. Налоги за фальшивого работника не платились.

Ввязавшись в это дело, мать-мошенница обманула по максимуму: она получила пособие по беременности и родам, родительское пособие, или зарплату матери, а также пособие по безработице на общую сумму около 12 тысяч евро.

«Конечно, я осознавала, что делаю. Меня судят за то, что я сделала, меня обвиняют в обмане государства. Я знаю конкретного бухгалтера, которая предлагает эту услугу. За ее услуги я заплатила 1200 евро. Ей удалось устроить меня на фиктивную работу, на фиктивную зарплату, но в результате я получила реальные деньги, когда Государственное агентство социального страхования (VSAA) выплачивало пособия», – рассказала программе мать-мошенница, пожелавшая остаться неназванной.

Женщина, у которой брали интервью, рассказала программе, что она не побоялась обмануть и быть разоблаченной, потому что в то время вокруг были положительные примеры, когда все проходило безнаказанно.

Мошенничество с пособиями было раскрыто VSAA, а позже, когда следователи собрали доказательства, было возбуждено уголовное дело, и несколько матерей-мошенниц даже предстали перед судом. Бухгалтер также была уличена в преступной деятельности.

Женщина уверена, что это не единственный бухгалтер, оказывающий криминальные услуги, сообщает Bez Tabu.

Самая частая попытка обмана – получить от VSAA большие пособие по беременности и родам, родительские пособия, пособия по безработице и болезни, то есть пособия, размер которых зависит от заработной платы, сообщила представитель VSAA Ивета Дайне.

Самое суровое наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до 10 лет.