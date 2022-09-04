Водитель с признаками наркотического опьянения спровоцировал ДТП

Вчера в 12.20 в волости Йыгева на 47-м километре шоссе Тарту-Йыгева-Аравете произошло ДТП: 21-летний мужчина с признаками наркотического опьянения на автомобиле Volkswagen Bora при повороте налево не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Volkswagen Passat, за рулем которого была 39 летняя женщина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

42-летняя пассажирка Volkswagen Bora была доставлена в Клинику Тартуского университета для проверки состояния здоровья.

На участке дороги, где произошло ДТП, проходят ремонтные работы и максимальная разрешенная скорость составляет 70 километров в час.