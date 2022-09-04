В субботу, 4 сентября, в полдень в Йыгевамаа на шоссе столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадал один человек.
Водитель с признаками наркотического опьянения спровоцировал ДТП
Вчера в 12.20 в волости Йыгева на 47-м километре шоссе Тарту-Йыгева-Аравете произошло ДТП: 21-летний мужчина с признаками наркотического опьянения на автомобиле Volkswagen Bora при повороте налево не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Volkswagen Passat, за рулем которого была 39 летняя женщина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
42-летняя пассажирка Volkswagen Bora была доставлена в Клинику Тартуского университета для проверки состояния здоровья.
На участке дороги, где произошло ДТП, проходят ремонтные работы и максимальная разрешенная скорость составляет 70 километров в час.
Всего за последние сутки на дорогах Эстонии было задержано 23 нетрезвых водителя, пятеро из них были в состоянии наркотического опьянения, а остальные – в состоянии алкогольного опьянения.