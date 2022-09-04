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Путешественник пытался попасть в Эстонию по чужому паспорту

rus.postimees.ee
Путешественник пытался попасть в Эстонию по чужому паспорту
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Фото: Shutterstock

Человек с чужим паспортом пытался пересечь российско-эстонскую границу, но вместо Эстонии оказался в изоляторе в Кингисеппском районе Ленинградской области, передает портал 47news.

По данным Управления погранслужбы ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, мужчину задержали на автомобильном пункте пропуска Ивангород: он ехал в Нарву на рейсовом автобусе и предъявил чужой паспорт.

В отношении путешественника возбудили уголовное дело о попытке незаконного пересечения государственной границы.

«Решением Кингисеппского городского суда в отношении иностранца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток с содержанием в изоляторе временного содержания ОМВД России по Кингисеппскому району», – говорится в сообщении ведомства.

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