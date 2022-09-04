Учителей русского языка в Финляндии беспокоит то, как начатая Россией война против Украины может отразиться на желании изучать русский язык, пишет портал Yle.
«Язык ни в чем не виноват»: учителя русского языка призывают смотреть в будущее
По словам учителя русского и английского языков Анне Линдхольм, которая работает языковым координатором базового образования в городе Турку, война пока не отразилась на желании изучать русский, однако она опасается, что ситуация может измениться, если военные действия затянутся на годы.
«Приобретение языковых навыков – это инвестиция в будущее», – отмечает Линдхольм.
По ее словам, знание русского языка выгодно не только в России, но и, например, в странах Балтии, Казахстане, Армении и Узбекистане. Она напомнила, что некоторые украинцы также говорят на русском.
В Университете Турку констатируют, что этой осенью значительно снизился интерес к изучению русского языка среди будущих экономистов.
«Возможно, на студентов влияет политическая ситуация, когда торговля между Финляндией и Россией остановилась, а дальнейшие перспективы неясны», – говорит заместитель директора Центра языковых и коммуникативных курсов Ханна Руска.