«Язык ни в чем не виноват»: учителя русского языка призывают смотреть в будущее

По словам учителя русского и английского языков Анне Линдхольм, которая работает языковым координатором базового образования в городе Турку, война пока не отразилась на желании изучать русский, однако она опасается, что ситуация может измениться, если военные действия затянутся на годы.

«Приобретение языковых навыков – это инвестиция в будущее», – отмечает Линдхольм.

По ее словам, знание русского языка выгодно не только в России, но и, например, в странах Балтии, Казахстане, Армении и Узбекистане. Она напомнила, что некоторые украинцы также говорят на русском.

В Университете Турку констатируют, что этой осенью значительно снизился интерес к изучению русского языка среди будущих экономистов.