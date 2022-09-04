Еленовка: что на самом деле произошло в колонии с бойцами «Азова» и почему версии России доверять нельзя

В середине мая в Еленовской тюрьме стало больше российского персонала. Тогда же над ней подняли российский флаг. Об этом Би-би-си рассказал бывший гражданский заключенный 120-й колонии Виталий Сытников. Он родом из Мариуполя и был задержан в городе, когда приехал туда эвакуировать людей из-под обстрелов.

Те же перемены в колонии упоминают и другие собеседники.

«"Азовцев" охраняли даже от нас, других заключенных. Россияне их очень боялись», – говорит Виталий.

Издевательства над «азовцами» были нещадными, свидетельствуют все бывшие пленные. «Они так их ненавидели!» – вспоминает Руслан.

В интервью, которое мы взяли уже после взрыва, Руслан даже утверждает, что слышал, как планировалось нападение: «Я неоднократно слышал, как российские военные и охранники "ДНР" обсуждали, что вот если бы собрать всех "азовцев" в одной казарме и обстрелять их ракетами…»

18 мая колонию посетил Международный красный комитет Красного Креста, чтобы «оценить потребности» военнопленных. Но поговорить с заключенными с глазу на глаз членам делегации не позволили, рассказали Би-би-си участники миссии.

После трагедии прошло уже больше месяца. Не имея возможности ни попасть в колонию, ни получить тела погибших пленных, их семьи говорят, что не верят спискам, которые обнародовала Россия.

Украина требует, чтобы ООН получила доступ к расследованию взрыва, который президент Зеленский назвал «умышленным военным преступлением".

О готовности помочь украинским защитникам, которые получили ранения в результате взрыва в Еленовке, заявил Международный комитет Красного Креста.