ФОТО ⟩ В Тарту ночью полыхали гаражные боксы

Спасатели, прибывшие через несколько минут, смогли быстро ограничить распространение огня, но несмотря на это пожар нанес значительный ущерб. «Один бокс сгорел полностью, а три других сильно пострадали от огня и воды», – сообщил дежурный пресс-секретарь Лыунаской спасательной службы Роман Абубикиров.

По словам пресс-секретаря, причина возгорания выяснится в ходе производства, но на данный момент есть основания полагать, что это был поджог. «Насколько нам известно, перед гаражами жгли мусор, что и стало причиной пожара. Но это первичная, официально не подтвержденная версия», – добавил он.