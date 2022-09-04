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ФОТО ⟩ В Тарту ночью полыхали гаражные боксы

Вейки Ояперв
, журналист
В Тарту ночью полыхали гаражные боксы
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Пожар в гаражных боксах на улицу Ляэне в Тарту.
Пожар в гаражных боксах на улицу Ляэне в Тарту. Фото: Jürgen Puistaja

В субботу в 23:11 спасатели выехали на вызов на улицу Ляэне в Тарту, где горели три гаражных бокса. По предварительной информации, пожар начался из-за поджога.

Спасатели, прибывшие через несколько минут, смогли быстро ограничить распространение огня, но несмотря на это пожар нанес значительный ущерб. «Один бокс сгорел полностью, а три других сильно пострадали от огня и воды», – сообщил дежурный пресс-секретарь Лыунаской спасательной службы Роман Абубикиров.

По словам пресс-секретаря, причина возгорания выяснится в ходе производства, но на данный момент есть основания полагать, что это был поджог. «Насколько нам известно, перед гаражами жгли мусор, что и стало причиной пожара. Но это первичная, официально не подтвержденная версия», – добавил он.

Фото: Jürgen Puistaja
Фото: Jürgen Puistaja
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