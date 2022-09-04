Средняя пенсия по старости в этом году составляет 595 евро, из которых после вычета налогов остается примерно на 40 евро меньше. Один поддон древесных брикетов, которых в большинстве случаев не хватит на весь отопительный сезон, стоит в преддверии осени 400 евро. Если пожилой человек не смог накопить с и без того маленькой пенсии, то после таких расходов и покупки рецептурных лекарств, денег на еду не останется.
Для подписчиков
Как пережить зиму? Пенсионер пожаловался на сумасшедшие цены
Как пережить зиму? Пенсионер пожаловался на сумасшедшие цены
«Сплошной бред. Что теперь делать? Мы тоже хотим есть. К счастью, мы с женой вдвоем, но обоим все-таки больше 70 лет», – сказал пенсионер Юри Тамтик, проживающий в волости Мульги. В середине недели он искал брикеты для отопительного сезона, и в результате сделанных им звонков выяснилось, что цена поддона, вмещающего 960 кг более дешевых древесных брикетов, составляет около 430 евро. «Я позвонил двум. Цена торфяных брикетов не известна, с продавцом связаться не удалось», – говорит он.