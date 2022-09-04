Вс, 4.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Как пережить зиму? Пенсионер пожаловался на сумасшедшие цены

Сигрид Коореп
Как пережить зиму? Пенсионер пожаловался на сумасшедшие цены
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Из-за резкого роста цен покупка брикетов лишает пожилых людей большей части пенсии.
Из-за резкого роста цен покупка брикетов лишает пожилых людей большей части пенсии. Фото: Kristjan Teedema (postimees), (montaaž)

Средняя пенсия по старости в этом году составляет 595 евро, из которых после вычета налогов остается примерно на 40 евро меньше. Один поддон древесных брикетов, которых в большинстве случаев не хватит на весь отопительный сезон, стоит в преддверии осени 400 евро. Если пожилой человек не смог накопить с и без того маленькой пенсии, то после таких расходов и покупки рецептурных лекарств, денег на еду не останется.

«Сплошной бред. Что теперь делать? Мы тоже хотим есть. К счастью, мы с женой вдвоем, но обоим все-таки больше 70 лет», – сказал пенсионер Юри Тамтик, проживающий в волости Мульги. В середине недели он искал брикеты для отопительного сезона, и в результате сделанных им звонков выяснилось, что цена поддона, вмещающего 960 кг более дешевых древесных брикетов, составляет около 430 евро. «Я позвонил двум. Цена торфяных брикетов не известна, с продавцом связаться не удалось», – говорит он.

В результате беглого поиска в интернете удалось найти, что цены на 840 килограммов торфяных брикетов начинаются от 300 евро.

Ключевые слова
Наверх