Эстония удостоена награды Украины за оказанную во время войны помощь

Эстония награждена Украинской премией мира за многолетнюю поддержку развития цифрового общества страны. Во время вручения награды был подчеркнут важный вклад Эстонии в помощь Украине во время войны. Награду вице-канцлеру Эстонии по цифровому развитию Луукасу Кристьяну Ильвесу вручил в Киеве вице-премьер-министр Украины, министр цифрового перехода Мыхайло Федоров.

«С 24 февраля внимание всего мира приковано к агрессии России против Украины. Помимо атак на жителей Украины, Россия также нацелена на цифровую инфраструктуру нашей страны. Имели место многочисленные кибератаки на критически важную инфраструктуру, а также физические атаки на центры обработки данных и коммуникационную инфраструктуру. Украина показала силу своего цифрового общества во время войны. Наша страна смогла успешно защититься от атак, и даже больше – мы превратили высокое цифровое развитие Украины в преимущество», – сказал Федоров.

По словам Федорова, для него большая честь вручать признание Эстонии от имени всего украинского народа, который годами поддерживает цифровой переход страны. Он подчеркнул, что Эстония – одно из самых развитых цифровых обществ в мире и отличный пример для Украины. «Мы активно следим за вашими историями успеха и учимся на них. Мы обмениваемся передовым опытом с Эстонией как на уровне частного, так и государственного сектора, и я верю, что взаимное сотрудничество будет только активизироваться», – сказал Федоров.