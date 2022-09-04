Швеция в субботу проинформировала, что начнет предоставлять гарантии ликвидности на миллиарды евро электроэнергетическим фирмам стран Северной Европы и Балтии, чтобы предотвратить перерастание дефицита энергии в Европе в финансовый кризис.
Попытка предотвратить кризис: Швеция предоставит гарантии ликвидности энергетическим компаниям Балтии
Как предупредила премьер-министр Магдалена Андерссон, Швеции предстоит «военная зима», и точные детали гарантий все еще прорабатываются.
Днем раньше Россия заявила, что на неопределенный срок приостанавливает поставки газа в Германию по газопроводу «Северный поток», назвав причиной технические проблемы. Приостановка поставок грозит дальнейшим повышением цен электрофирмами с открытием биржи в понедельник.
По словам Андерссон, гарантии призваны дать энергетическим предприятиям необходимую передышку. Она отметила, что за действиями России стоит отчетливая цель политики безопасности.
«Энергетическая война России будет иметь серьезные последствия для европейских и шведских домохозяйств и предприятий, особенно на юге Швеции, которые зависят от цен на электроэнергию в Германии, которые, в свою очередь, очень зависят от газа», – сказала она.
«Это угрожает нашей финансовой стабильности. Если мы не будем действовать сейчас, это может привести к серьезным потрясениям в странах Северной Европы и Балтии, – предупредила она. – В худшем случае мы можем столкнуться с финансовым кризисом».