Попытка предотвратить кризис: Швеция предоставит гарантии ликвидности энергетическим компаниям Балтии

Как предупредила премьер-министр Магдалена Андерссон, Швеции предстоит «военная зима», и точные детали гарантий все еще прорабатываются.

Днем раньше Россия заявила, что на неопределенный срок приостанавливает поставки газа в Германию по газопроводу «Северный поток», назвав причиной технические проблемы. Приостановка поставок грозит дальнейшим повышением цен электрофирмами с открытием биржи в понедельник.

По словам Андерссон, гарантии призваны дать энергетическим предприятиям необходимую передышку. Она отметила, что за действиями России стоит отчетливая цель политики безопасности.

«Энергетическая война России будет иметь серьезные последствия для европейских и шведских домохозяйств и предприятий, особенно на юге Швеции, которые зависят от цен на электроэнергию в Германии, которые, в свою очередь, очень зависят от газа», – сказала она.