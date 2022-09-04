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Попытка предотвратить кризис: Швеция предоставит гарантии ликвидности энергетическим компаниям Балтии

BNS
Попытка предотвратить кризис: Швеция предоставит гарантии ликвидности энергетическим компаниям Балтии
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Электричество.
Электричество. Фото: Tairo Lutter

Швеция в субботу проинформировала, что начнет предоставлять гарантии ликвидности на миллиарды евро электроэнергетическим фирмам стран Северной Европы и Балтии, чтобы предотвратить перерастание дефицита энергии в Европе в финансовый кризис.

Как предупредила премьер-министр Магдалена Андерссон, Швеции предстоит «военная зима», и точные детали гарантий все еще прорабатываются.

Днем раньше Россия заявила, что на неопределенный срок приостанавливает поставки газа в Германию по газопроводу «Северный поток», назвав причиной технические проблемы. Приостановка поставок грозит дальнейшим повышением цен электрофирмами с открытием биржи в понедельник.

По словам Андерссон, гарантии призваны дать энергетическим предприятиям необходимую передышку. Она отметила, что за действиями России стоит отчетливая цель политики безопасности.

«Энергетическая война России будет иметь серьезные последствия для европейских и шведских домохозяйств и предприятий, особенно на юге Швеции, которые зависят от цен на электроэнергию в Германии, которые, в свою очередь, очень зависят от газа», – сказала она.

«Это угрожает нашей финансовой стабильности. Если мы не будем действовать сейчас, это может привести к серьезным потрясениям в странах Северной Европы и Балтии, – предупредила она. – В худшем случае мы можем столкнуться с финансовым кризисом».

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