Лиз Трасс готовится стать премьер-министром Британии

«Я уверен, в те времена Трасс играла на публику, говорила ли она о декриминализации наркотиков или отмене монархии. Я думаю, она – из тех, кто играет на публику с любой аудиторией, и я совершенно не уверен, что она верит в то, что говорит – и тогда, и сейчас», – сказал британскому обозревателю Си-эн-эн ее бывший соратник по Либерал-демократической партии Нил Фосетт.

В год окончания университета, в 1996-м, Трасс ушла от либдемов к тори.

Потом были годы профессиональной карьеры бухгалтера и нескольких попыток куда-нибудь избраться, с единственной удачной – на выборах совета одного из районов Лондона. И, наконец, попадание в 2010 году в расширенную команду Дэвида Кэмерона и избрание в Палату общин.

С тех пор Трасс двигалась только вверх, безошибочно всякий раз поддерживая будущего нового лидера партии, преданно поддерживая политику каждого их трех премьеров, в чьих правительствах она служила – сначала министром окружающей среды и сельского хозяйства, постом министром юстиции, министром внешней торговли и министром иностранных дел.

Чаще всего Трасс припоминают ее разворот в отношении к брекситу.

До референдума 2016 года, при проевропейском премьере Кэмероне, она была против выхода из ЕС. После референдума и отставки Кэмерона Трасс заявила, что ошибалась, и теперь она – за выход из Евросоюза.