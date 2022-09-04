Премьер-министр Кая Каллас сегодня в Берлине перед церемонией вручения премии Фонда Хайека встретилась с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем и литовской коллегой Ингридой Шимоните.
Кая Каллас: мы продолжим изолировать Россию и усилим санкции
На встрече констатировали, что Путин надеется, что западный мир первым потеряет терпение и будет готов пойти на уступки. «Мы не позволим этому случиться. Пока Украина не оттеснила Россию со своей территории, свободный мир должен продолжать изоляцию России и усиление санкций», – заявила Каллас.
«С началом войны я призывала ограничить доходы России от продажи энергоносителей – с помощью этого Кремль поддерживает свою военную промышленность», – сказала Каллас.
«Пятничное решение G7 установить потолок цен на российскую нефть – очень важный шаг, он снижает возможности России по применению против нас энергетического оружия и усиливает влияние санкций ЕС. Чем больше стран присоединится к соглашению о потолке цен, тем эффективнее оно будет», – добавила она.
По словам премьер-министра Эсонии, в Европейском союзе надо быстро продвигаться вперед со следующим, еще более сильным пакетом санкций. Поток туристов из России должен значительно сократиться. «Мы продолжим совместную работу для достижения общеевропейского решения этого вопроса и ждем рекомендаций от Еврокомиссии в этой области», – сказала Каллас.