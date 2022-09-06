Сийм Каллас – один из тех политиков, которые с высоты собственного опыта могут оценить положение, в котором оказались сегодня народ Эстонии и его правительство.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Сийм Каллас: 30 лет назад люди не ждали манны небесной
Как бывший президент Банка Эстонии, бывший премьер-министр, соавтор денежной реформы да и просто отец действующего премьер-министра, Сийм Каллас считает, что сегодня правительству труднее принимать правильные решения, чем тридцать лет назад.
– Как вы считаете, сегодняшние проблемы экономики у нас технические или это системный кризис?
– Не так все ужасно. За годы независимости зарплаты выросли в 45 раз, ВВП – в 3,5 раза. Эстония по экономическому уровню обогнала ряд европейских стран. Когда мы вступили в ЕС, наш экономический уровень был около 40 процентов от среднеевропейского, сейчас – 87 процентов. Когда мы только начинали, экономика была на нуле и все было в полном хаосе. Правительству приходилось принимать быстрые решения.
– Когда вы руководили Банком Эстонии, у вас не было опыта в рыночной финансовой сфере. Не было страха, что не получится?
– Не было. Это один из таких феноменов, когда люди, которые в своем роде первопроходцы, не слишком много рефлексируют. Они думают об идеях, но не думают о плохих последствиях. Иногда это хорошо, иногда плохо, но это неизбежно. Если вы будете долго размышлять, взвешивать, то ничего не сделаете. Если вспомнить о денежной реформе, то это было одним из наших ключевых мероприятий, заложивших базу для экономики Эстонии. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было больше политическое, чем финансовое предприятие. Постановка задачи была понятна: народ хочет свою денежную единицу, и это должно произойти быстро. Все должны поверить, что это надежные деньги. Мы боялись, что возникнет параллельное обращение долларов, как это до сих пор происходит в России. Но мы иностранную валюту не принимали с первого дня. Мой друг Ларс Грундберг, в те годы посол Швеции в Эстонии, позвонил мне на второй день денежной реформы и сказал, что не может купить бензин в Пярну за шведские кроны. Вот тогда я понял, что мы сделали все, как надо.
– Как возник круг людей, занимавшихся этими вопросами? Все-таки демократия была молода, а опытных специалистов не было.
– Даже не знаю, что ответить. У нас и тогда было политическое правительство. Политические партии выбирали сами своих министров и дальше это было их ответственностью – насколько компетентен назначенный человек. В то время действительно было больше тех, кто не был компетентен. Возьмем, к примеру, состав первого правительства. Каждый министр сменился два-три раза. Было невероятное количество людей, которые взялись за дело и не справились. В правительстве было много политических назначенцев, а у большинства не было ни опыта, ни знаний. Все мы были по большому счету самоучками. Но одно дело – прочесть книги, и совсем другое – применять прочитанное на практике. Для успешной реформы нужна хорошая идея, хорошая реализация, политическая поддержка и, самое главное, правильное время, чтобы с этой идеей не опоздать.
– Сейчас у нас сумасшедшая инфляция, что с ней делать?
– С финансовой точки зрения ответ очень прост. Сокращение и поддержание баланса бюджета, повышение базовой процентной ставки. Причина инфляции проста для понимания: вы получаете зарплату или другой доход и идете покупать всякие нужные вещи. Если у людей больше денег, чем товара, который можно на них купить, продавец поднимает цену. С неожиданным повышением цен на ресурсы – энергию например – невозможно справиться одними только финансовыми мерами. Вспомним, в советское время все цены были регулируемыми. Если мы сейчас сделаем что-то подобное, возникнет дефицит и товар по регулируемым ценам исчезнет с рынка.
– Но можно ли сейчас использовать сокращение бюджета? У нас скоро выборы, и если правительство будет добиваться сбалансированного бюджета, партии власти потеряют голоса.
– Это как раз то, что сильно изменилось за годы. В домашнем хозяйстве людям понятно, что тратишь столько, сколько получаешь. Если цены на энергоносители растут, надо на чем-то экономить. На общегосударственном уровне это не работает: все думают, что мы можем где-то взять деньги. В 2004 году в экономику Эстонии стали вливать европейские деньги, и это создало иллюзию, что сбалансированный бюджет не важен, расходы не обязательно должны равняться доходам. Я думаю, это очень опасно. Есть много экономически правильных шагов, которые сегодня невозможно сделать, никто их не поймет. Как сказал однажды ЖанКлод Юнкер (председатель ЕС в 2014– 2019 годах – прим. ред.), мы точно знаем все, что нужно сделать, но сначала нам нужно победить на выборах.
Возникла иллюзия, что деньги есть и будут. Если мы этого не осознаем, то рано или поздно страна столкнется с очень большой проблемой.
– Лавли Перлинг, руководитель Партии правых, говорит, что сегодня все политические партии сильно полевели. Это правда?
– Если под этим понимать склонность к повышению дотаций и пособий, то, конечно, это так. Как я уже говорил, за тридцать лет наш ВВП вырос больше, чем в три раза, и страна может позволить себе многое. Может строить всякие культурные и социальные объекты. Когда мы начинали, у нас не было ни копейки, чтобы что-то подобное делать. Но сегодня все совсем по-другому. Возникла иллюзия, что деньги есть и будут. Если мы этого не осознаем, то рано или поздно страна столкнется с очень большой проблемой. Я бы не хотел, чтобы эстонское государство повторило, например, опыт Аргентины. Я знал министра финансов Аргентины в те годы, когда он привел экономику в баланс: бюджет сбалансировал, инфляцию понизил, все стало хорошо. Потом в Аргентине все снова вышло из-под контроля, и этого министра позвали обратно. Но во второй раз его чуть не выгнали с этой должности, потому что народ уже не был готов к ограничениям.
– Можно ли сказать, что в чем-то 30 лет назад было проще? Люди были бедными и менее требовательными.
– Люди были бедны и знали, что должны сами нести ответственность за себя. Все понимали, что манны небесной не будет. Сейчас мы стали намного богаче. Кажется, что у нас есть огромное количество ресурсов, но в какой-то момент они закончатся. И тогда придется все равно урезать расходы. Я был министром финансов во втором правительстве Марта Лаара. Мы начали с урезания бюджета на миллиард крон! И народ отнесся к этой мере с пониманием, хоть это и было больно. Но сейчас я бы не хотел, чтобы правительству пришлось снова принимать такие решения.
– Вы иногда помогаете премьер-министру советом?
– Если она просит, то помогаю, конечно.
– Есть ли у нас в Эстонии политики, которые все еще думают о будущем Эстонии, а не о выборах?
– В каждой политической партии есть такие люди, которые видят картину в целом. Но тут проблема в том, что в политике есть только одна валюта – это голоса. Деньги не имеют значения на самом деле. Это только средство. У нас в Эстонии 101 человек, которые жмут на кнопки в зале голосования. Если ты действительно хочешь что-то важное сделать, тебе нужно иметь достаточную поддержку внутри этой сотни жмущих на кнопки.
– Юрген Лиги недавно сказал мне, что люди думают, будто в инфляции всегда виновато правительство и оно должно людям оплатить их потери. И обычно правительство ПЕРЕЖИТЬ КРИЗИС. Бывший премьер-министр – о нынешних трудностях. ятное количество людей, которые Сийм Каллас: 30 лет назад люди не ждали манны небесной АНАСТАСИЯ ТИДО журналист с этим соглашается и делает экономически глупые вещи…
– Да, если начать оплачивать населению инфляцию, она только вырастет…
Сийм Каллас
- 1948 – родился в Таллинне
- 1972 – окончил экономический факультет Тартуского университета по специальности «Финансы и кредит»
- 1979–1986 – начальник управления Сберегательных касс Эстонской ССР
- 1986–1989 – заместитель главного редактора газеты Rahva Hääl, органа ЦК КП ЭССР
- 1987 – один из авторов идеи «хозрасчетной Эстонии» (IME) – «дорожной карты» для перехода к капитализму
- 1991–1995 – президент Банка Эстонии
- 1994 – основатель Партии реформ
- 1999–2002 – министр финансов Эстонской Республики
- 2002–2003 – премьер-министр Эстонской Республики
- 2004–2010 – комиссар Европейской комиссии по администрированию, аудиту и борьбе с мошенничеством
- 2004–2014 – вице-президент Европейской комиссии
- 2017–2019 – старейшина волости Виймси
– Но именно это предлагает сделать Юри Ратас, заявив, что нужно поднять пенсию до 1000 евро, разве не так?
– Вопрос в том, сможет ли он это сделать. Он цинично делает ставку на то, что в эту возможность поверит сто или пятьдесят тысяч человек. В целом у нас появилось такое явление – «государствоцентричность». Скажем, инициаторы Rally Estonia заявили, что им нужна господдержка на два с половиной миллиона. Но государство этого не планировало, правительство просто поставили перед фактом. Ралли – штука красивая, но так не делается. Частный сектор пусть делает! Построило же самоуправление Виймси культурный центр на собственные средства, практически без помощи государства. Но сегодня все смотрят на государство, которое должно нести за все ответственность. Но это в Советском Союзе государство брало на себя стопроцентную ответственность за дела каждого. Мы стали чрезвычайно зависимы от государства, и я очень обеспокоен этим.
– Где взять столько денег, чтобы выплачивать все эти пособия? За счет кредита?
– Сейчас очень сильна эта иллюзия, что нужно взять кредит, так как это дешево. Но его нужно возвращать в любом случае. В бюджет этого года уже заложено 470 миллионов выплат по кредитам. Я категорический противник нового кредита. Его придется платить нашим детям и внукам. В Греции, скажем, были серьезные беспорядки из-за этих госдолгов. Молодое поколение вышло на улицы, считая, что не должно нести ответственность за то, что старшее поколение накосячило. Я бы не хотел, чтобы то же самое произошло в Эстонии. В Эстонии много говорят о том, что Евросоюз якобы отбирает у нас суверенитет. А вот над тем, что банки ограничивают наш суверенитет, что над ними нет никакого контроля – об этом никто не говорит. Банк ведь навязывает условия своему заемщику, а это в любом случае вмешательство в вашу фискальную политику.