ИНТЕРВЬЮ ⟩ Сийм Каллас: 30 лет назад люди не ждали манны небесной

– Не так все ужасно. За годы независимости зарплаты выросли в 45 раз, ВВП – в 3,5 раза. Эстония по экономическому уровню обогнала ряд европейских стран. Когда мы вступили в ЕС, наш экономический уровень был около 40 процентов от среднеевропейского, сейчас – 87 процентов. Когда мы только начинали, экономика была на нуле и все было в полном хаосе. Правительству приходилось принимать быстрые решения.

– Не было. Это один из таких феноменов, когда люди, которые в своем роде первопроходцы, не слишком много рефлексируют. Они думают об идеях, но не думают о плохих последствиях. Иногда это хорошо, иногда плохо, но это неизбежно. Если вы будете долго размышлять, взвешивать, то ничего не сделаете. Если вспомнить о денежной реформе, то это было одним из наших ключевых мероприятий, заложивших базу для экономики Эстонии. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было больше политическое, чем финансовое предприятие. Постановка задачи была понятна: народ хочет свою денежную единицу, и это должно произойти быстро. Все должны поверить, что это надежные деньги. Мы боялись, что возникнет параллельное обращение долларов, как это до сих пор происходит в России. Но мы иностранную валюту не принимали с первого дня. Мой друг Ларс Грундберг, в те годы посол Швеции в Эстонии, позвонил мне на второй день денежной реформы и сказал, что не может купить бензин в Пярну за шведские кроны. Вот тогда я понял, что мы сделали все, как надо.