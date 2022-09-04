Недавние матчи показали уровень эстонских баскетболистов

Оказанный Словении отпор Эстония должна перенести на следующие матчи. Как уже отмечалось, нужно поработать над борьбой за подбор. Эстонцы должны вспомнить тартуский турнир двухнедельной давности, когда они хорошо боролись за подбор, а Керр Крийса отдельно поблагодарил за это игроков передней линии.

Тойяла несколько раз подчеркивал, что для достижения лучшего положения при дальнейших жеребьевках необходимо улучшить позицию в мировом рейтинге, то есть нужно побеждать. Энергии у молодой сборной Эстонии сейчас предостаточно, и эту энергию нужно конвертировать в жесткие противостояния – а там и до побед недалеко.

Так они сказали...

Главный тренер Эстонии Юкка Тойяла:

Юкка Тойяла. Фото: Madis Veltman

«Мне понравилось, как мы играли. Мы вышли бороться и боролись все 40 минут. Слабым местом стала борьба за подбор, это можно улучшить. Но слава игрокам – они показали, что хотят играть и бороться. Мы молодая команда, и большей частью игры я доволен. У этой команды есть база, на которой можно что-то строить. Парни играли от души, и мы с интересом смотрим в будущее».

Разыгрывающий Керр Крийса:

Керр Крийса. Фото: Tairo Lutter

«Мы хорошо начали. Так и нужно продолжать играть. Недавно у нас прошло несколько игр, когда мы стартовали довольно вяло. Когда вы играете против команд вроде Словении, вам приходится очень тяжко, если вы сразу начинаете им уступать. Стартовали хорошо, но этим летом у нас были продолжительные спады – вот и сегодня тоже. Лука – это Лука (Дончич – прим. ред.), да и все наши соперники играли очень хорошо. Наверное, одна из лучших команд Европы достойна признания».

Главный тренер Словении Александр Секулич:

Александр Секулич. Фото: THILO SCHMUELGEN

«В целом мы действовали хорошо. Этого, конечно, нельзя сказать про начало и вторую половину матча, когда мы отдали сопернику слишком много легких очков. Но я хвалю Эстонию, у них замечательная команда, и они очень слаженно играли. Они бросили нам вызов, и я считаю, что мы проделали довольно хорошую работу».

Главный тренер финской сборной Ласси Туови:

Ласси Туови. Фото: Tairo Lutter

«Тренер эстонской сборной Юкка Тойяла создал здесь первоклассную атмосферу и очень хорошую команду. Борьба была мощной, но нам чуть больше везло. Кроме того, в последней четверти матча мы были дисциплинированнее. Игра была отличной, и мы все можем быть довольны результатом. Скоро наступят очередные игры. Утром, когда мы проснемся, будем думать уже о Чемпионате Европы и о том, как снова победить израильтян. Мы гордимся нашей серией отборочных игр для Чемпионата мира, но сейчас нас больше всего волнуют Прага и Берлин».