Эстонская сборная по баскетболу, конечно, проиграла проведенный в словенском Целе отборочный матч ЧМ с хозяевами со счетом 83:104. Нужно помнить, что соперник – действующий чемпион Европы. Также эта команда заняла на токийской Олимпиаде четвертое место, и в ее ряды входит один из лучших баскетболистов мира Лука Дончич.
Недавние матчи показали уровень эстонских баскетболистов
В воскресенье, 28 августа, эстонская баскетбольная команда в Таллинне провела последний бой перед финальным турниром чемпионат а Европы. В матче отборочной серии чемпионата мира, который прошел в Saku Suurhall, они уступили Финляндии со счетом 68:76. Проигрывать можно по-разному, и оба поражения постыдными не были.
Словения обыгрывает всех соперников
Эстонским любителям баскетбола не стоит излишне драматизировать то обстоятельство, что словенцы набрали трехзначную сумму очков. Эстония далеко не единственная команда, в корзину которой было заброшено столько мячей. Практически никто не может устоять перед натиском Словении в ее лучшем составе.
Сборная Словении состоит не из одного Луки Дончича. Да, Дончич – фантастический игрок, который может пройти любую защиту и найти свободного игрока. Но этот игрок должен еще забросить мяч в корзину. И в сборной Словении таких игроков предостаточно.
Словенцы также находятся в очень хорошей физической форме, один из козырей их команды – борьба за подбор, или овладение мячом. Эту борьбу Эстония проиграла в Целе со счетом 28:47. Когда главный тренер Юкка Тойяла на послематчевой пресс-конференции в целом похвалил своих подопечных, слабым местом он как раз назвал борьбу за подбор.
«Мы знали, что соперники будут агрессивно идти на подбор. Но мы не выполнили свою работу на должном уровне, поэтому они набрали много легких очков», – сказал он.
В какой-то момент эстония заставила противников напрячься
Когда встречаются две команды с определенной разницей в классе, такие как Эстония и Словения, нечего удивляться тому, что эта разница используется. И здесь важно, как играет и держится изначально более слабая сторона.
Эстония начала очень смело, и казалось, что словенцы просто не были к этому готовы. Тойяла, конечно, сетовал на то, что во второй четверти для нас снова начался затяжной сложный период, но в определенной степени его можно считать неизбежным или закономерным – кому как удобнее это называть.
Таков уровень Словении: они могут совершить против Эстонии рывок 17:0. Причина не только в их высоком классе, они могут действовать как эффектно, так и эффективно. На протяжении долгих лет наблюдать за их игрой – сплошное удовольствие. Умение Дончича проводить быстрые атаки в связке с другой тамошней суперзвездой Гораном Драгичем – это высший пилотаж. Противопоставить этому в принципе нечего.
Словения уже за первую половину матча оторвалась на двадцать очков, и в начале второй половины чувствовалось, что они надеялись на сохранение такого положения. Но эстонцы начали показывать зубы и к середине второй половины сократили разрыв вдвое. Главному тренеру сборной Словении Александру Секуличу впервые за игру пришлось взять тайм-аут и напомнить своим подопечным, что иногда нужно отключать режим экономии.
Эта игра заложила основание для следующих противостояний
Жизнь сборной Эстонии легче не будет. Словения – это абсолютный топ Старого Света и один из главных фаворитов приближающегося Чемпионата Европы.
Исходные позиции у сборных Финляндии и эстонии были разными
Шансы попасть на Чемпионат мира у нас довольно призрачные, а у наших северных соседей – вполне осязаемые. Главный тренер Эстонии Юкка Тойяла несколько раз говорил газете Postimees, что сами финны считают свою нынешнюю команду лучшей за всю историю.
Хозяева вышли из раздевалки готовыми к бою. Разыгралась серьезная битва, в которой никто не хотел проигрывать. Свою лепту в ожесточенную конкуренцию внесли и арбитры, которые порой принимали сомнительные для обеих сторон решения, но допускали мощные удары. К сожалению, блестяще сыгравший Хенри Дрелл получил технический фол в первом тайме и неспортивный фол во втором тайме и был вынужден покинуть игру. После этого у эстонских баскетболистов силы уменьшились.
Вторую половину матча можно характеризовать положительно. Благодаря финнам команда Эстонии получила хорошее представление, чего можно ожидать на Чемпионате Европы. Надо быть максимально активными и агрессивными в каждой игре с первых минут.
Матчи со Словенией и Финляндией продемонстрировали, каков уровень команды, которая прилетит в Милан в среду к началу финала и будет играть против хозяев 2 сентября. Нашим спортсменам есть куда двигаться, но главное, чтобы в этой связке были вера, воля и желание. Наши ребята играют в красивый современный баскетбол.
Через несколько дней после игры с Финляндией в Милане начнется финальный турнир ЧЕ. Нашими первыми соперниками станут Италия и Украина, которые встречались в среду в рамках отборочного цикла ЧМ. Италия победила в проведенной в Риге встрече со счетом 97:89. И у этих сборных есть свои люди в НБА.
Оказанный Словении отпор Эстония должна перенести на следующие матчи. Как уже отмечалось, нужно поработать над борьбой за подбор. Эстонцы должны вспомнить тартуский турнир двухнедельной давности, когда они хорошо боролись за подбор, а Керр Крийса отдельно поблагодарил за это игроков передней линии.
Тойяла несколько раз подчеркивал, что для достижения лучшего положения при дальнейших жеребьевках необходимо улучшить позицию в мировом рейтинге, то есть нужно побеждать. Энергии у молодой сборной Эстонии сейчас предостаточно, и эту энергию нужно конвертировать в жесткие противостояния – а там и до побед недалеко.
Нужно сохранять веру.
Так они сказали...
Главный тренер Эстонии Юкка Тойяла:
«Мне понравилось, как мы играли. Мы вышли бороться и боролись все 40 минут. Слабым местом стала борьба за подбор, это можно улучшить. Но слава игрокам – они показали, что хотят играть и бороться. Мы молодая команда, и большей частью игры я доволен. У этой команды есть база, на которой можно что-то строить. Парни играли от души, и мы с интересом смотрим в будущее».
Разыгрывающий Керр Крийса:
«Мы хорошо начали. Так и нужно продолжать играть. Недавно у нас прошло несколько игр, когда мы стартовали довольно вяло. Когда вы играете против команд вроде Словении, вам приходится очень тяжко, если вы сразу начинаете им уступать. Стартовали хорошо, но этим летом у нас были продолжительные спады – вот и сегодня тоже. Лука – это Лука (Дончич – прим. ред.), да и все наши соперники играли очень хорошо. Наверное, одна из лучших команд Европы достойна признания».
Главный тренер Словении Александр Секулич:
«В целом мы действовали хорошо. Этого, конечно, нельзя сказать про начало и вторую половину матча, когда мы отдали сопернику слишком много легких очков. Но я хвалю Эстонию, у них замечательная команда, и они очень слаженно играли. Они бросили нам вызов, и я считаю, что мы проделали довольно хорошую работу».
Главный тренер финской сборной Ласси Туови:
«Тренер эстонской сборной Юкка Тойяла создал здесь первоклассную атмосферу и очень хорошую команду. Борьба была мощной, но нам чуть больше везло. Кроме того, в последней четверти матча мы были дисциплинированнее. Игра была отличной, и мы все можем быть довольны результатом. Скоро наступят очередные игры. Утром, когда мы проснемся, будем думать уже о Чемпионате Европы и о том, как снова победить израильтян. Мы гордимся нашей серией отборочных игр для Чемпионата мира, но сейчас нас больше всего волнуют Прага и Берлин».