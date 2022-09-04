Сдерживая слезы, украинские военные беженцы должны в течение двух недель освободить номера таллиннского отеля Dzingel, поскольку договор государства с гостиницей заканчивается. Впереди ждут рынок аренды с кусачими ценами или новое временное жилье в Нелиярве или на Сааремаа.
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Вынужденные переехать украинские беженцы: «Почему мы не можем остаться в отеле?»
Вынужденные переехать украинские беженцы: «Почему мы не можем остаться в отеле?»
39-летняя Светлана приехала в Эстонию с двумя детьми из Славянска ровно два месяца назад. Ее путешествие через Польшу было полно проблем из-за отсутствия документов. На данный момент есть две проблемы: нет личных вещей и денег, и зарегистрировать ребенка в школу невозможно, поскольку нет прописки.
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