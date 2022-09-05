Колонка журналиста ⟩ Стальнухин разоблачает «нацистов» по старой привычке, и умудрился навредить Филиппу Лосю

Вообще-то русскоязычным центристам нередко приходилось попадать в связанные с репутационным ущербом переделки по причине недооценки степени публичности мероприятий, в которых они принимали участие и во время каковых слегка увлекались: однажды русскоязычный центрист лишился министерского поста после того, что так переусердствовал в желании расположить к себе участников Второй мировой войны в рядах советской армии на торжественной встрече, что сказал им, что Эстония зря вступила в НАТО.

В другой раз старейшина одной из частей Таллинна охотно поддержал в беседе с избирателями их желание увидеть русский язык в Эстонии в статусе государственного, так что можно было бы предположить, что и Стальнухин просто на кураже понесся в своих высказываниях в отношении членов эстонского кабинета министров дальше обычного, желая понравиться тому, кто его об этом спрашивал.

Однако, например, депутат Европарламента от центристов Яна Тоом, опираясь в оценках на анализ декораций этого интервью, в своем комментарии по поводу скандала выразила уверенность, что Стальнухин очень хорошо сознавал, что и зачем говорил, и что в этом его выступлении можно увидеть начало его предвыборной кампании.

Яна Тоом. Фото: Eero Vabamägi