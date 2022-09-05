С началом войны в Украине местные политики, выработавшие трюки для привлечения избирателей из числа фанатов российского телевидения, оказались в замешательстве, поскольку привычная им стратегия стала смотреться слишком уж токсично. Заявления центриста Михаила Стальнухина о «нацистах» в правительстве Эстонии – его единственная «статья аттрактивности», но у этого скандала есть и неожиданный побочный эффект для уходящего худрука Русского театра Филиппа Лося, пишет журналист Rus.Postimees Павел Соболев.
Колонка журналиста ⟩ Стальнухин разоблачает «нацистов» по старой привычке, и умудрился навредить Филиппу Лосю
Мэр Нарвы Катри Райк, комментируя в субботу скандальные высказывания депутата Рийгикогу Михаила Стальнухина о том, что принявшее решение о переносе нарвского танка эстонское правительство он воспринимает как «нацистов» и «фашистов», назвала Стальнухина политиком с истекшим сроком годности. Это удивительно, но Стальнухину остается винить в том, что к нему стали напрашиваться такие определения, Владимира Путина.
После 24 февраля стало неприличным быть даже умеренным симпатизантом Путина
Не начнись война, Стальнухин мог бы по-прежнему богато собирать на выборах в Эстонии голоса носителей «пророссийских взглядов» с той же риторикой, которую он практиковал долгие годы.
Однако после 24 февраля эта риторика стала выглядеть столь бесчеловечной, что к ней потеряли всякую толерантность даже руководители самой той партии, в которой Стальнухин состоит; многие из русскоговорящих однопартийцев Стальнухина, тоже старавшиеся нравиться местным любителям российского ТВ, чутко среагировали на глобальную «перемену погоды» и, что называется, резко сдали назад.
А вот Стальнухин настолько заигрался в эти экзерсисы, что отступить от их повестки для него стало слишком затруднительно: кроме нее, у него не было никакой иной «статьи аттрактивности», и оттого он — то ли от отчаяния, то ли из упрямства — так и продолжил возделывать одно единственное знакомое ему электоральное поле, на которой главной святыней оказывается «подвиг советского народа в Великой Отечественной войне».
Итак, Стальнухин в интервью какому-то youtube-каналу рассказал, что после перемещения советских военных памятников в Нарве он держит членов эстонского правительства только за фашистов или нацистов.
Вообще-то русскоязычным центристам нередко приходилось попадать в связанные с репутационным ущербом переделки по причине недооценки степени публичности мероприятий, в которых они принимали участие и во время каковых слегка увлекались: однажды русскоязычный центрист лишился министерского поста после того, что так переусердствовал в желании расположить к себе участников Второй мировой войны в рядах советской армии на торжественной встрече, что сказал им, что Эстония зря вступила в НАТО.
В другой раз старейшина одной из частей Таллинна охотно поддержал в беседе с избирателями их желание увидеть русский язык в Эстонии в статусе государственного, так что можно было бы предположить, что и Стальнухин просто на кураже понесся в своих высказываниях в отношении членов эстонского кабинета министров дальше обычного, желая понравиться тому, кто его об этом спрашивал.
Однако, например, депутат Европарламента от центристов Яна Тоом, опираясь в оценках на анализ декораций этого интервью, в своем комментарии по поводу скандала выразила уверенность, что Стальнухин очень хорошо сознавал, что и зачем говорил, и что в этом его выступлении можно увидеть начало его предвыборной кампании.
Доводы Тоом, приведенные в ее комментарии, смотрятся логичными и правдоподобными, так что выглядит действительно вполне вероятным, что Стальнухин впрямь решил пойти перед выборами в парламент ва-банк; с начала войны он успел наговорить в публичном поле об этой войне достаточно, чтобы Центристская партия не позволила бы ему баллотироваться, так что, видимо, он стал готовить почву для самостоятельного выдвижения, а для поднятия шансов на успех, наверное, счел подходящим устроить свое изгнание из партии, специально подобрав такие слова, чтобы у правления не осталось его исключению альтернативы.
В то же время с трудом представляется, что личная популярность Стальнухина настолько широка, чтобы мобилизация адептов его воззрений позволила бы претендовать ему на персональный мандат как независимому кандидату. Столь же трудно вообразить, что у него выйдет вдохновить своих традиционных избирателей на нужную поддержку какой-то новообразованной политсилы с ним во главе, и еще труднее — где он мог бы набрать единомышленников для «общегосударственного списка».
Можно, конечно, поострить в том духе, что из осколка центристов могла бы вырасти какая-нибудь новая партия с названием вроде «Сталлооне», но далеко не факт, что в действительности у Михаила Стальнухина получилось бы вовлечь в его «антифашистский» проект хотя бы с десяток людей хоть с какой-то общественной узнаваемостью.
У скандального выступления Стальнухина оказалась неожиданная побочная жертва
В общем, все это выглядит так, что Стальнухин в отчаянной попытке сохранить за собой какие-то политические перспективы их же окончательно и истребил. В то же время возникает ощущение, что еще сильнее, чем себе, он навредил своим выкинутым коленцем покидающему 5 сентября пост худрука Русского театра Эстонии Филиппу Лосю, написавшему в середине прошлой недели очень резонансный пост в соцсетях на тему якобы набирающей обороты в Эстонии русофобии.
В этом посте Лось, среди прочего, провел параллели между положением граждан РФ в современной Эстонии и положением евреев в годы Второй мировой войны. Такая запись от человека, в котором до сих пор было принято распознавать приверженца либерального мировоззрения, вызвала довольно сильный шок.
Некоторые комментаторы даже стали предполагать, что остающийся в Эстонии без должности худрука режиссер занялся поиском нового рабочего места на своей родине, в РФ, и стал оттого рядиться из либерала в патриота родного государства, мол, подвергшегося в недружественной стране репрессиям.
В пятницу Лось рассеял, по крайней мере, такие подозрения в свой адрес, в своих публичных объяснениях признавшись в любви к Эстонии и однозначно осудив начатую Путиным в Украине войну. Лось сказал, что, вероятно, мог бы высказаться мягче, отметил, что самые «хлесткие» фразы его поста в перепечатках СМИ вырывались из контекста, и попытался растолковать то, что он на самом деле имел в виду.
Вполне вероятно, что его объяснения были бы если и не приняты эстонским обществом, то хотя бы изучены довольно большим количеством людей; к несчастью для Филиппа Лося, Михаил Стальнухин в тот же день вечером сумел разъярить эстонское общество до такой степени, что отбил всякую охоту для того, чтобы выслушивать чьи-либо оправдания своим весьма спорным высказываниям на весьма чувствительную тему, и тем более — чтобы в них вникать.
Подозреваю, что благодаря Стальнухину Лось не только лишился значительной части потенциальной аудитории своих «возражений», но и был — под горячую руку — записан этой частью в одного поля со Стальнухиным ягоду.
Более чем вероятно, что проведения по такому ранжиру Лось в действительности не заслуживает. Можно вспомнить, что в конце прошлого года случай крайне неуместного привлечения ассоциаций с Холокостом возник в Эстонии связи с проведением на Тоомпеа акции противников вакцинирования от коронавируса, некоторые из которых прикрепили к себе на одежду желтые звезды.
По замыслу организаторов акции, это должно было символизировать, что люди, которых якобы принуждают сейчас в Эстонии делать прививки от ковида, подвергаются таким же гонениям, которые пережили евреи в нацистской Германии.
Поразительно, но генерирование этой дикой аналогии свидетельствовало даже о некоторой духовной эволюции тех, кто за ней стоял; дело в том, что антиваксерные выступления в Эстонии традиционно крайне тесно были связаны с одной политической силой, чьи представления об истории столь специфичны, что позволяют многим ее активистам считать отразившиеся в этой истории масштабы Холокоста сильно преувеличенными, так что сам факт признания такими людьми того, что евреи пережили страшную трагедию, даже в таком пикантном контексте заслуживал и какого-то позитивного внимания.
Вне всякого сомнения, у Филиппа Лося с пониманием масштабов Холокоста нет никаких проблем, однако тем большую оторопь вызывает обнаружение им каких-то «общих мест» с этой страшной страницей в истории человечества у положения российских граждан в Эстонии во время нынешней войны. Если Лося беспокоит что-то вроде навязывания современным россиянам «коллективной ответственности» за путинскую агрессию, тогда ему, наверное, стоило бы сравнивать их положение скорей уж с обстоятельствами немцев времен Второй мировой войны.
Во время развязанной Россией кровавой войны очень странно в россиянах различать «коллективную жертву»
Однако совсем не обязательно, что российский режиссер в этой ситуации несколько злоупотребил подменой понятий с теми же целями, каковые используют современные нацисты, называя свои нацистские преступления денацификацией; выглядит куда более правдоподобным, что режиссер ни о чем таком и близко не думал, а написал лишнего в сердцах из-за разочарования той траекторией, которую в итоге приобрел в его профессиональной карьере ее эстонский этап.
Такое разочарование — довольно обыденная для россиянина на этой должности вещь, поскольку ведь и предшественник Лося на посту худрука Русского театра Эстонии, помнится, был очень расстроен в момент, когда его контракт не получил автоматического продления, а для соискания нового ему было предложено участвовать в общем конкурсе.
Тогда были одни времена, теперь — другие, и, вероятно, сейчас очень часто многим людям с российским паспортом в зарубежных странах кажется, что именно этот паспорт и оказывается причиной, по которой они не получают подобающего — по их ощущениям — профессионального признания.
Запросто может быть, что иногда дела именно так и обстоят, однако эти прецеденты никак не могут отменить состоящей в том объективной данности, что в текущий исторический момент россияне — в глобальном масштабе — выступают вовсе не коллективной жертвой, а коллективным убийцей.
Об этом порядочный россиянин, наверное, не должен сейчас забывать ни на мгновение; если у человека это получается, он, скорее всего, не напишет и не скажет ничего, что могло бы хоть кому-то дать повод усомниться в его порядочности, с каковой само по себе наличие у человека российского гражданства, разумеется, вовсе не находится во взаимоисключающих отношениях.