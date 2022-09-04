Эксперты в области права считают, что хотя вакцинация от COVID-19 и является добровольной, требование прохождения вакцинация как условие приема на работу скорее разрешено.
Эксперты права: требование вакцинация как условие приема на работу скорее разрешено
«Вакцинация в Эстонии является добровольной, это значит, что никто не может быть вакцинирован принудительно. Вопрос в том, можно ли сделать вакцинацию условием, например, для п человек также подает это заявление добровольно. Ответ скорее утвердительный», – сказал BNS адвокат Леон Гликман.
«Цель конкурса – сравнение образования кандидатов, их опыта работы, знаний, навыков, а также личных качеств, чтобы выделить лучших. Действительно, в нормальной ситуации вакцинация не является обычным условием конкурса, однако современность далека от нормальности», – отметил адвокат, подтвердив, что в текущей политической ситуации Департамент оборонных ресурсов является жизненно важным государственным учреждением, от руководства которым зависит эффективность гособороны.
«Поэтому представляется разумным и требование защиты от COVID такого важного ключевого лица. Вакцинация значительно снижает риск выхода из строя, а также защищает сослуживцев. Поскольку ограничение имеет веское основание, оно соответствует конституционным принципам пропорциональности. Если приходится выбирать между подвергшимся плохому влиянию и настроенным против вакцинации и придерживающимся научно обоснованного мнения кандидатами, разумно отдать предпочтение последнему. Нет разумных причин бороться против вакцинации. Единственным исключением может быть редкое медицинское противопоказание», – сказал он.
Присяжный адвокат Пиркко-Лийс Харкмаа сказала BNS, что в случае с коронавирусом вакцинация по-прежнему является лучшим способом эффективно защититься от тяжелого течения заболевания, госпитализации и смерти, и поэтому вакцинация имеет смысл.
«В то же время в Эстонии нет общего установленного законом требования вакцинироваться против этого вируса, в том числе исходя из отраслей и должностей. Каждый человек имеет право учитывать свои собственные обстоятельства, связанные со здоровьем, в том числе решать, делать прививки или нет. Вакцинация как обязательное условие для приема на работу является юридически сомнительной по многим аспектам, но в то же время у нас все еще недостаточно прецедентного права, которое внесло бы достаточную юридическую ясность в отношении законности введения требования вакцинации», – пояснила Харкмаа, по словам которой у работодателей есть возможность предусмотреть вакцинацию работников как одну из мер по предотвращению или снижению рисков, возникающих в связи с коронавирусом, а для этого необходимы анализ рисков рабочей среды исходя из специфики сферы деятельности и разработка плана действий на его основе.
«Хотя исходя из постановления правительства "О гигиене труда и технике безопасности производственной среды, подверженной воздействию биологически опасных факторов", работодатели имеют право обеспечивать инфекционную безопасность контактирующих с другими людьми в производственной среде работников прежде всего путем обеспечения вакцинацией против коронавируса, работодатель все же должен обосновать проверку подтверждающей прохождение таких прививок или наличия заболевания справки, а также тестирование работников – почему он считает, что вакцинация является единственной или предпочтительной мерой с учетом обстоятельств», – сказала она.
По словам Харкмаа, предполагается, что работодатель в первую очередь выбирает меры по снижению рисков, влияющих на личную и физическую сферу работника в наименьшей степени, а более индивидуальные меры могут быть введены работодателем только в том случае, если он обоснованно установил в ходе анализ рисков, что такие менее инвазивные меры недостаточно снижают риски или недостаточно эффективны. «Это означает, что даже в качестве меры по обеспечению безопасности труда вакцинация как наиболее инвазивная мера может быть введена только в крайнем случае, но даже в этом случае вакцинация не может требоваться в обязательном порядке», – подтвердила Харкмаа.
По словам присяжного адвоката, работодатель, ожидающий, что работник будет вакцинирован против коронавируса, должен достаточно и адекватно обосновать, почему вакцинация является единственной разумной и соразмерной мерой, включая анализ того, почему другие менее инвазивные меры не подходят или недостаточны.
По словам Харкмаа, при всем этом работодатель должен в том числе учитывать известную на соответствующий момент информацию о распространении вируса и эффективности вакцин.
Харкмаа отметила, что на данный момент, исходя из открытых источников, требование вакцинации сейчас указывается в качестве обязательного условия для приема на работу не только относительно должности главы Департамента оборонных ресурсов, но и в случае всех других вакансий в сфере обороны – от поваров и швей до военнослужащих срочной службы и административных должностей.
«Причина, видимо, в том, что Министерство обороны и подведомственные ему учреждения в прошлом году на основе анализа рисков пришли к выводу, что необходимо сделать вакцинацию обязательной в своих учреждениях ради продолжения функционирования гособороны», – сказала Харкмаа.
В то же время она признала, что, не видя анализа рисков, трудно предположить, по каким соображениям и обоснованиям это было точнее установлено и какие меры и обстоятельства оценивались в ходе анализа, а также была ли оценка достаточной. «Поэтому на данный момент невозможно дать конкретный ответ, является ли вакцинация конкретно для лица, работающего главой Департамента оборонных ресурсов, необходимым условием для приема на работу, и оправдано или пропорционально требование вакцинации для обеспечения обороноспособности Эстонии в настоящее время вообще, потому что информация о штаммах вирусов, их распространении и о тяжести симптомов и эффективности вакцин постоянно меняется, а вакцинация не гарантирует стопроцентной защиты», – пояснила она.
Пресс-секретарь бюро канцлера права Янар Филиппов пояснил, что требование вакцинации на рабочем месте может быть оправдано, если работодатель выявил ее неизбежную необходимость в результате анализа рисков рабочей среды, работодатель должен также проконсультироваться с врачом по гигиене труда о необходимости и целесообразности вакцинации работников.
«Поэтому если в результате анализа рисков производственной среды на рабочем месте установлена обоснованная и неизбежная необходимость проведения вакцинации, целесообразно информировать соискателя об этом и других важных условиях охраны труда. В этом случае работодатель также гарантирует возможность вакцинации работника и несет связанные с этим расходы», – сказал Филиппов.