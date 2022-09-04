Эксперты права: требование вакцинация как условие приема на работу скорее разрешено

«Вакцинация в Эстонии является добровольной, это значит, что никто не может быть вакцинирован принудительно. Вопрос в том, можно ли сделать вакцинацию условием, например, для п человек также подает это заявление добровольно. Ответ скорее утвердительный», – сказал BNS адвокат Леон Гликман.

«Цель конкурса – сравнение образования кандидатов, их опыта работы, знаний, навыков, а также личных качеств, чтобы выделить лучших. Действительно, в нормальной ситуации вакцинация не является обычным условием конкурса, однако современность далека от нормальности», – отметил адвокат, подтвердив, что в текущей политической ситуации Департамент оборонных ресурсов является жизненно важным государственным учреждением, от руководства которым зависит эффективность гособороны.

«Поэтому представляется разумным и требование защиты от COVID такого важного ключевого лица. Вакцинация значительно снижает риск выхода из строя, а также защищает сослуживцев. Поскольку ограничение имеет веское основание, оно соответствует конституционным принципам пропорциональности. Если приходится выбирать между подвергшимся плохому влиянию и настроенным против вакцинации и придерживающимся научно обоснованного мнения кандидатами, разумно отдать предпочтение последнему. Нет разумных причин бороться против вакцинации. Единственным исключением может быть редкое медицинское противопоказание», – сказал он.

Присяжный адвокат Пиркко-Лийс Харкмаа сказала BNS, что в случае с коронавирусом вакцинация по-прежнему является лучшим способом эффективно защититься от тяжелого течения заболевания, госпитализации и смерти, и поэтому вакцинация имеет смысл.