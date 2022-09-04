США не поддержали визовые ограничения ЕС против россиян

США не поддержали планов стран Евросоюза ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Представитель Пентагона Джон Кирби в интервью телеканалу «Дождь», обнародованном в воскресенье, 4 сентября, выразил мнение, что за войну России против Украины нельзя наказывать весь российский народ.

«Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать Путина к ответственности за то, что он делает в Украине. И конкретно привлекать к ответственности членов его олигархии, сторонников режима, которые были вовлечены в войну с Украиной. Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян за действия Путина – это продуктивная мера. Мы считаем, что это (визовый вопрос – прим. ред.) не следует превращать в войну со всем российским народом», – сказал Кирби.

Кирби: война против народа Украины

По словам представителя Пентагона, «беспричинную войну в Украине насаждают президент России и его приближенные. И сами россияне не должны в результате этого страдать». При этом Кирби подчеркнул, что в Украине Россия воюет отнюдь не с США и НАТО, а с украинским народом. «Это – Россия против народа Украины. Это Путин 24 февраля решил вторгнуться в соседнюю страну совершенно без повода, совершенно без какого-либо законного оправдания», – сказал американский чиновник.

Джон Кирби также отметил, что боевые действия могут закончиться в любой день, как только президент России решит вывести войска с территории Украины. Вместе с тем он выразил сомнение в том, что Путин так поступит и потому предупредил, что США будут помогать украинской армии столько, сколько потребуется.