Зубы мумий и Нил. Новое открытие может объяснить загадку пирамид

Водный путь Нила

Египтянам требовалось гораздо больше, чем несколько примитивных пандусов для размещения очень тяжелых камней. Последнее исследование показывает, что благоприятные природные условия позволили построить пирамиды в Гизе, где приток Нила использовался для транспортировки грузов.

«Для строительства огромных пирамид, гробниц и храмов древнеегипетские инженеры, вероятно, использовали реку и ее ежегодные разливы. Однако существует мало экологических свидетельств того, когда, где и как развивались эти древние ландшафты»,

– говорит географ Хадер Шейша в исследовании.

Археологи в течение некоторого времени подозревали, что египетские строители пирамид могли использовать водные пути Нила для создания каналов и гаваней, которые могли помочь в транспортировке строительных материалов.

Портовый комплекс, который, по мнению археологов и экспертов, служил для постройки пирамид Хуфу (Хеопса), Хафре (Хефрена) и Менкаура (Микерина), в настоящее время расположен более чем в семи километрах к западу от современного Нила.

Раскопки, проведенные во время инженерных работ в современном городе Гиза, позволили обнаружить слои горных пород, соответствующие притоку Нила, простирающемуся к основанию пирамид.

Изменение климата и наводнения

Однако возникают вопросы о том, как египтяне создали доступ к воде у пирамид Гизы. Во время их строительства Северный Египет переживал экстремальное изменение климата, и внезапные наводнения неоднократно разрушали затерянный город пирамид Хейт-эль-Гураб, в котором жили сезонные рабочие.