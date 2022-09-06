Министр финансов о доходах Eesti Energia: это и наши дивиденды!
Согласно прогнозу, цены на электричество в 2023-2024 годах будут гораздо благоприятнее
Не облагаемый налогом минимальный доход вырастет до 654 евро в месяц, также увеличится пенсия
Профицит государственного бюджета – это миф; расходов столько, что потратим всё.
В тот день, когда Эстония пристально следила за графиком биржевого тарифа на электроэнергию, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) подтвердила, что деньги на преодоление надвигающегося энергетического кризиса есть, а от своего биржевого пакета она тоже намерена отказаться.
Министр заявила, что правительство принимает меры для облегчения гнета инфляции, но действовать они начнут в основном лишь в новом году. А пока нам предстоит пережить тяжкую осень и зиму на фоне самой быстрой инфляции в Евросоюзе. Однако министр не желает слышать ни о повышении налогов, ни о сокращении бюджета.
– Вы покупаете электроэнергию по биржевой цене?
– Да, потому что цены на бирже одно время были очень выгодными, и тогда я сочла выбор биржевого пакета разумным. А сейчас тщательно изучаю другие варианты. В прогнозах на два последующих года фигурируют уже более разумные цены на электроэнергию. Все же настолько серьезные взлеты цены в течение часа или двух – это аномалия, постоянно так происходить не должно.
Субсидии на ремонт распределяются по минимуму
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сообщила, что на реновацию многоквартирных домов выделено 300 миллионов евро, а на повышение энергоэффективности частных домов – 19 миллионов евро.
На частичный ремонт здания субсидия составляет по всей стране 20 процентов и до 20 000 евро, а на установку солнечных батарей и ремонт крыши или фасада – 30 процентов и до 20 000 евро.
На полную реконструкцию здания ставка субсидии в Таллинне и Тарту составляет 30 процентов и до 20 000 евро, в самоуправлениях, граничащих с Таллинном и Тарту, 40 процентов и до 30 000 евро и в других регионах 50 процентов и до 40 000 евро.
– Как цена на электроэнергию влияет на конкурентоспособность эстонских предприятий?
– Повышение цен на производственные ресурсы плохо влияет на конкурентоспособность. Важно то, какова стоимость сырья в регионах, с которыми конкурируют наши компании. Многие компании собираются сменить тип отопления. Какие-то компании снизили свои риски, потому что заранее зафиксировали цену значительно ниже текущей. Но в связи с войной в Украине цены и на электроэнергию, и на газ возросли. Предприниматели вынуждены это учитывать.
– Eesti Energia также относится к вашей сфере управления. Прибыль компании за первое полугодие 2022 года составила 115,5 млн евро, что чуть больше прибыли за весь прошлый год. Что с ней будет? Нулевая прибыль – и деньги народу?
– Eesti Energia – предприятие коммерческое, и одна из его частей, Enefit Green, с октября 2021 года выведена на фондовую биржу. Инвесторы Enefit Green вправе разделить заработанную прибыль. Но для Eesti Energia в целом крайне важно инвестировать средства в производство энергии, что снизило бы царящий на рынке дефицит. Прибыль – главный капитал, который компания направляет на инвестирование.
– Вы также планируете получать дивиденды от Eesti Energia?
– Подобное решение не входит в компетенцию министра финансов. Оно запланировано в госбюджете как часть дохода государства. Дивиденды от Eesti Energia получены в 2021 году, они обязательно поступят и в текущем. В настоящее время известна прибыль за первое полугодие, но в этих цифрах заложена прибыль всей компании. Необходимо отдельно учитывать прибыль Enefit Green: этот филиал котируется на бирже и распределяет свою прибыль (77,1 процента Enefit Green по-прежнему принадлежат Eesti Energia, то есть государству, поэтому крупнейший мелкий инвестор – это само государство – прим. ред.).
Фотофакт
– Что изображено на этом снимке?
– Наверное, я должна знать, но я не могу ответить, – реагирует министр.
– Это Piigaste Südamekodu, дом престарелых в Пыльвамаа, принадлежащий Райну Розиманнусу, вашему мужу. Сейчас проводится долгожданная реформа домов престарелых. Когда она вступит в силу?
– Вы показываете мне эту фотографию, но я еще раз повторю, что я отказываюсь от дискуссий на эту тему – точно так же, как я не стала этого делать еще при предыдущем правительстве. Реформу, о которой вы говорите, проводит Министерство социальных дел. Я знаю, что оно намерено донести свою концепцию до правительства этой осенью.
– Инвестиции – это вклад в будущее, а зима на пороге. Что для вас важнее: зеленый поворот или тепло в доме?
– Это не стоит противопоставлять: важно и то и другое. Инвестировать следует в производство энергии с меньшим загрязнением окружающей среды, чтобы быть конкурентоспособными в будущем. К 2030 году нам предстоит производить как минимум столько же возобновляемой энергии, сколько потребляет Эстония. И потому важно сдвинуть с мертвой точки те крупные проекты, которые давно застопорились. А что касается этой зимы... Посмотрим, что будет с ценами на энергоносители. В правительстве мы уже договорились – как в случае с ценами на электроэнергию, так и на газ – о конкретных мерах поддержки тех, кто попал в беду. В будущем году не облагаемый налогом минимум составит 654 евро в месяц, вырастет и пенсия. Эти изменения затрагивают наиболее уязвимые в экономическом отношении слои населения. А средняя пенсия освобождается от подоходного налога с начала года.
– Формирование правящей коалиции сопровождалось заманчивыми обещаниями – реформа домов престарелых, пособия на энергию… Откуда возьмутся на это деньги? Будут ли подняты налоги?
– Налогов поступает в государственную казну значительно больше, чем ожидалось. Значит, расходы можно покрыть за счет этих средств. А на разовые расходы или вложения вполне возможно взять кредит, что мы и сделаем в следующем году. При составлении бюджета на текущий года мы уже представляли, что осень и зима будут очень трудными, и запланировали на это средства в дополнительном бюджете. Так что этот расход не станет для нас неожиданностью. Можно также использовать средства от продажи квоты на выбросы CO2, цена на которую возросла, а поступившая в бюджет сумма будет даже большей, чем прогнозировалась год назад. В долгосрочной перспективе нам поможет рост энергетических мощностей.
– Но люди все это время должны жить. Что вы скажете тем, кто получит счет за электричество осенью-зимой, да хоть и сейчас?
– Если у кого-то зарплата невелика, существенную поддержку окажет повышение необлагаемого минимума. В расчете на год это означает, что 100 миллионов евро несобранного налога мы оставим людям.
– Неужели что-то остается несобранным? Рост цен в Эстонии составляет 23 процента, а налоговые поступления в избытке?
– Да, и социального налога поступает значительно больше. Это связано с тем, что уровень заработной платы сильно вырос. Но если бы не облагаемый налогом минимум остался прежним, люди с более низким доходом заплатили бы в следующем году на 100 миллионов евро больше. Чем больше собрано социального налога, тем быстрее растет пенсия, к которой добавляется внеочередное пенсионное пособие.
– Койт Мерес из Вильяндимаа спрашивает: какой уровень инфляции прогнозируется в этом году и каков ожидаемый профицит бюджета?
– В конце августа Минфин представит новый прогноз, и тогда все узнают, какой ожидается уровень инфляции. А профицит государственного бюджета – это миф, поскольку сейчас расходов так много, что все будет истрачено.
Разговор в кулуарах
После того как интервью с министром финансов было записано, у нее удалось узнать, какую при нынешнем сумасшедшем росте цен она посоветовала бы просить прибавку к зарплате. Пентус-Розиманнус сказала, что она слышала о просьбах повысить заработную плату на 5-30 процентов, но даже при очень низкой зарплате считает повышение на 30 процентов нереалистичным.
Относительно увеличения выработки электроэнергии министр отметила, что пока рассматривается ветровая энергетика и газовая электростанция. Есть и надежда на Финляндию, где ожидается открытие новой атомной электростанции. Но чтобы покупать там электроэнергию, нужно построить с Финляндией новое соединение.
Министр подтвердила, что помимо возобновляемой энергетики нужны и обычные постоянные мощности. Однако ничего наподобие Аувере-2 строиться не будет, потому что на это уже ушло больше денег, чем планировалось.