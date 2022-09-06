Министр финансов о доходах Eesti Energia: это и наши дивиденды!

Фотофакт

– Что изображено на этом снимке?

– Наверное, я должна знать, но я не могу ответить, – реагирует министр.

Фото: Südamekodu

– Это Piigaste Südamekodu, дом престарелых в Пыльвамаа, принадлежащий Райну Розиманнусу, вашему мужу. Сейчас проводится долгожданная реформа домов престарелых. Когда она вступит в силу?

– Вы показываете мне эту фотографию, но я еще раз повторю, что я отказываюсь от дискуссий на эту тему – точно так же, как я не стала этого делать еще при предыдущем правительстве. Реформу, о которой вы говорите, проводит Министерство социальных дел. Я знаю, что оно намерено донести свою концепцию до правительства этой осенью.