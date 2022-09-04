Маттео Сальвини, глава ультраправой партии Италии «Лига», вызвал споры заявлением, что беспрецедентные санкции западных стран против России, вторгшейся в Украину, не работают.
Лидер итальянских ультраправых: санкции против России не работают
«Прошло несколько месяцев, и люди платят за свои счета в два, три, даже в четыре раза больше», – сказал Сальвини радиостанции Rtl. «Спустя семь месяцев война продолжается и казна Российской Федерации наполняется деньгами».
«Санкции работают? Нет. Сегодня те, кому ввели санкции, – победители, а те, кто их ввел, – на коленях», – написал он в Twitter днем ранее.
«Очевидно, что кто-то в Европе просчитался. Эту стратегию необходимо переосмыслить, чтобы сохранить итальянские рабочие места и компании».
С началом войны в Украине цены на энергоносители резко выросли, что вызвало экономические проблемы во многих странах Европейского союза, которые до войны зависели от российского газа.
Комментируя слова Сальвини, председатель Демократической партии Италии Энрико Летта написал в Twitter: «Я думаю, даже (президент России Владимир) Путин не сказал бы лучше».