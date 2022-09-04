Лидер итальянских ультраправых: санкции против России не работают

«Прошло несколько месяцев, и люди платят за свои счета в два, три, даже в четыре раза больше», – сказал Сальвини радиостанции Rtl. «Спустя семь месяцев война продолжается и казна Российской Федерации наполняется деньгами».

«Санкции работают? Нет. Сегодня те, кому ввели санкции, – победители, а те, кто их ввел, – на коленях», – написал он в Twitter днем ​​ранее.

«Очевидно, что кто-то в Европе просчитался. Эту стратегию необходимо переосмыслить, чтобы сохранить итальянские рабочие места и компании».

С началом войны в Украине цены на энергоносители резко выросли, что вызвало экономические проблемы во многих странах Европейского союза, которые до войны зависели от российского газа.