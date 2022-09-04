Вике-Фрейберга: путинская Россия – позор для всего русского народа

Оценивая события у советского памятника в Пардаугаве во время его демонтажа и отсутствие протестов, Вайра Вике-Фрейберга считает, что такая Россия, которой сейчас руководит Владимир Путин, с какой аргументацией она вторглась в Украину и как ведет себя там – позор для всего русского народа.

Экс-президент признается, что не верила, что Россия действительно нападет на Украину. «Независимо от того, есть ли у этого соседа идея напасть на нас или на кого-то еще – скорее он поставит в "очередь" перед нами другие бедные страны. Но мы не можем исключать, что в этой очереди нас совсем нет. Во-первых, на нас не нападут, потому что сейчас они заняты в Украине. Бедные украинцы несут весь этот груз на своих плечах. И Россия очень занята этой небольшой прогулкой, как они изначально это планировали», – признается Вике-Фрейберга.

Экс-президент подчеркивает, что Латвия должна быть готова, должна усилить свои возможности, видя агрессивность со стороны такого близкого соседа.