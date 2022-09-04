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МуПо за восемь месяцев выписала штрафов на полмиллиона евро

BNS
МуПо за восемь месяцев выписала штрафов на полмиллиона евро
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Муниципальная полиция.
Муниципальная полиция. Фото: Konstantin Sednev

Таллиннская муниципальная полиция (Мупо) за восемь месяцев года выписала за неправильную парковку в городе 23 559 штрафов на общую сумму 473 660 евро.

За нарушения правил парковки в городе выписано 20 714 решений о штрафе на сумму 416 760 евро. Безбилетным пассажирам в общественном транспорте было выписано 2845 штрафов на общую сумму 56 900 евро.

В августе муниципальная полиция выписала 402 штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте Таллинна на сумму 8040 евро и 3458 штрафов за неправильную парковку на сумму 70 420 евро.

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