Таллиннская муниципальная полиция (Мупо) за восемь месяцев года выписала за неправильную парковку в городе 23 559 штрафов на общую сумму 473 660 евро.
МуПо за восемь месяцев выписала штрафов на полмиллиона евро
МуПо за восемь месяцев выписала штрафов на полмиллиона евро
За нарушения правил парковки в городе выписано 20 714 решений о штрафе на сумму 416 760 евро. Безбилетным пассажирам в общественном транспорте было выписано 2845 штрафов на общую сумму 56 900 евро.
В августе муниципальная полиция выписала 402 штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте Таллинна на сумму 8040 евро и 3458 штрафов за неправильную парковку на сумму 70 420 евро.
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