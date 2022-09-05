Эдуард Одинец: компенсации положены каждому потребителю, но не бизнесу

– Во что это обойдется госбюджету? Каковы источники покрытия?
– Обойдется это в крупную сумму.
Средства будут выделены из резервного фонда правительства и получены от продажи квот CO2.
О конкретных цифрах невозможно говорить, пока мы не узнаем стоимость социального электричества. В любом случае это более 100 млн евро.
– Когда же мы узнаем цену социального электричества?
– Обязанность предложить социальную цену бытовым потребителям и обязанность Департамента конкуренции эту цену утвердить появится со вступлением закона в силу. Предполагается, что это произойдет 23 сентября.
– Просчитываются ли варианты на случай, если население не сможет оплачивать счета?
– При необходимости будут разработаны дополнительные меры поддержки. Правительство полагает, что предложенных мер будет достаточно, чтобы пережить зиму.
Пережить зиму помогут социальный пакет на электричество и компенсации за электричество, газ и тепло на осенне-зимний период.
Потребителям газа будет компенсироваться 80% от стоимости, превышающей 80 евро за мегаватт-час. При этом установлен потолок потребления: 2,6 мегаватт или 251,7 кубометра. В случае с электричеством будет компенсироваться всё, что превышает 80 евро за мегаватт-час, но не более 50 евро за мегаватт. Отопление компенсируется по системе 80 процентов от цены, превышающей 80 евро за мегаватт-час.
– Чего ждать предприятиям, которые находятся под сильнейшим давлением энергоцен?
– Да, особенно микро- и малые предприятия находятся под очень большим давлением из-за цен на энергоносители. Сегодня коалиционный совет уже обсуждал возможные варианты поддержки предпринимательства. Очевидно, что что-то нужно предпринимать. Прежде всего нужно думать о рабочих местах, наличие которых обеспечивает малый и средний бизнес. Речь идет о сотнях тысяч людей. Если предприятия начнут банкротиться, это прежде всего отразится на наших людях.