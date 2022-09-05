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Эдуард Одинец: компенсации положены каждому потребителю, но не бизнесу

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Эдуард Одинец: компенсации положены каждому потребителю, но не бизнесу
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  • За переход на социальное электричество не штрафуют
  • Универсальная цена фиксируется до 2026 года
  • Компенсации предусмотрены на полгода

Все ли жители смогут рассчитывать на компенсации при оплате счетов за электричество, газ и отопление? Нужно ли рядовому потребителю переключаться на новые договоры? Кто останется без компенсаций?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире депутат Рийгикогу Эдуард Одинец, представляющий Социал-демократическую партию, которая в лице министра экономики Рийны Сиккут отвечает за компенсацию счетов.

Выдержки из беседы:

– Компенсации за электричество, газ и отопление обещаны с 1 октября, но отразятся они только на ноябрьских счетах?

– Именно так. Поскольку компенсация будет универсальной и автоматической, то отражено это будет только в тех счетах, которые будут выставляться за октябрь и позже. То есть, только в ноябре мы увидим счет с учетом компенсации.

– Отмечается, что сейчас самое время пересмотра нетрадиционных договоров. Что имеется в виду?

– На данный момент потребителями заключено множество самых разных договоров: с фиксированной, биржевой, сложенной из двух тарифов, средней ценой и т.д. С введением после 1 октября универсальной цены на электричество (на данный момент еще не установленаприм. ред.) каждый потребитель сможет решить, выгодно ли ему прекращать свой договор с продавцом электроэнергии или же стоит продолжить платить на прежних условиях.

Компенсация цен на электричество будет производиться всем частным потребителям, независимо от выбранного ими пакета.

Однако выплачиваться такие компенсации будут только полгода. Речь идет о периоде с 1 октября по 31 марта.

– Как избежать штрафов при смене пакетов и договоров?

– Как известно, практически во всех договорах предусмотрены определенные санкции, которые продавец электроэнергии может, но не обязан применять.

Парламент рассматривает в ускоренном порядке законопроект, который позволит избежать штрафов.

При первичном отказе потребителя от договора у продавцов электроэнергии не будет права применять штрафные санкции. При условии, что покупатель переходит на социальное электричество.

Законом будет установлено право клиента досрочно прекратить договор без каких-либо санкций. Если в дальнейшем клиент начнет часто переключаться с пакета на пакет, то перебежчики уже не будут освобождаться от штрафной санкции.

– Распространяются ли компенсации на рядные дома и квартирные товарищества?

– Если речь идет о бытовом потребителе, то независимо от формы договора, будь это рядный дом, квартирное товарищество или садоводческое хозяйство, на него распространяется компенсация.

Для бизнес-потребителей, коммерческих клиентов на сегодняшний момент компенсации не предусмотрены.

Важно понимать, что универсальная государственная цена устанавливается до 30 апреля 2026 года, а компенсации только до 31 марта 2023 года, то есть только на один отопительный сезон.

– Можно ли утверждать, что потребителям вообще не стоит беспокоиться о получении компенсаций? Все будет автоматически отражено на счетах?

– Да, это было требование социал-демократов на коалиционных переговорах: больше не возвращаться к системе, когда людям придется собирать справки, бегать по инстанциям и что-то доказывать.

Компенсации будут учитываться автоматически и сразу же отражаться на счетах.

Если вдруг где-то произойдет сбой и в каком-то счете не отразится данная мера поддержки, то после всех необходимых проверок компенсации будут назначены.

– Во что это обойдется госбюджету? Каковы источники покрытия?

– Обойдется это в крупную сумму.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства и получены от продажи квот CO2.

О конкретных цифрах невозможно говорить, пока мы не узнаем стоимость социального электричества. В любом случае это более 100 млн евро.

– Когда же мы узнаем цену социального электричества?

– Обязанность предложить социальную цену бытовым потребителям и обязанность Департамента конкуренции эту цену утвердить появится со вступлением закона в силу. Предполагается, что это произойдет 23 сентября.

– Просчитываются ли варианты на случай, если население не сможет оплачивать счета?

– При необходимости будут разработаны дополнительные меры поддержки. Правительство полагает, что предложенных мер будет достаточно, чтобы пережить зиму.

Пережить зиму помогут социальный пакет на электричество и компенсации за электричество, газ и тепло на осенне-зимний период.

Потребителям газа будет компенсироваться 80% от стоимости, превышающей 80 евро за мегаватт-час. При этом установлен потолок потребления: 2,6 мегаватт или 251,7 кубометра. В случае с электричеством будет компенсироваться всё, что превышает 80 евро за мегаватт-час, но не более 50 евро за мегаватт. Отопление компенсируется по системе 80 процентов от цены, превышающей 80 евро за мегаватт-час.

– Чего ждать предприятиям, которые находятся под сильнейшим давлением энергоцен?

– Да, особенно микро- и малые предприятия находятся под очень большим давлением из-за цен на энергоносители. Сегодня коалиционный совет уже обсуждал возможные варианты поддержки предпринимательства. Очевидно, что что-то нужно предпринимать. Прежде всего нужно думать о рабочих местах, наличие которых обеспечивает малый и средний бизнес. Речь идет о сотнях тысяч людей. Если предприятия начнут банкротиться, это прежде всего отразится на наших людях.

– Так почему же до сих пор ничего непонятно с поддержкой предприятий? Ждем банкротств?

– На самом деле, не ждем. Возможно, что со стороны кажется, что правительство не занимается этим вопросом, но повторюсь, что этим вопросом занимаются министры. Прогнозов по исходу переговоров не даю. 

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: кто останется без компенсаций? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo Boss
Студия Postimees: кто останется без компенсаций? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo Boss Фото: Sander Ilvest
  • Кому следует пересмотреть ранее заключенные договоры? 
  • Распространяется ли схема компенсаций на рядные дома и квартирные товарищества?
  • Следует ли менять биржевой пакет на социальный?
  • В чем суть социального пакета?
  • Каковы условия компенсации счетов за электричество, газ и отопление?
  • Кто останется без компенсаций?
  • Временное решение найдено, а есть ли стратегия? 
  • Просчитываются ли варианты на случай, если население не сможет оплачивать счета?
  • Чего ждать предприятиям, оказавшимся под сильнейшим давлением энергоцен?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo Boss 

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