Эдуард Одинец: компенсации положены каждому потребителю, но пока не бизнесу

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире депутат Рийгикогу Эдуард Одинец, представляющий Социал-демократическую партию, которая в лице министра экономики Рийны Сиккут отвечает за компенсацию счетов.

Выдержки из беседы:

– Компенсации за электричество, газ и отопление обещаны с 1 октября, но отразятся они только на ноябрьских счетах?

– Именно так. Поскольку компенсация будет универсальной и автоматической, то отражено это будет только в тех счетах, которые будут выставляться за октябрь и позже. То есть, только в ноябре мы увидим счет с учетом компенсации.

– Отмечается, что сейчас самое время пересмотра нетрадиционных договоров. Что имеется в виду?

– На данный момент потребителями заключено множество самых разных договоров: с фиксированной, биржевой, сложенной из двух тарифов, средней ценой и т.д. С введением после 1 октября универсальной цены на электричество (на данный момент еще не установлена – прим. ред.) каждый потребитель сможет решить, выгодно ли ему прекращать свой договор с продавцом электроэнергии или же стоит продолжить платить на прежних условиях.

Компенсация цен на электричество будет производиться всем частным потребителям, независимо от выбранного ими пакета.

Однако выплачиваться такие компенсации будут только полгода. Речь идет о периоде с 1 октября по 31 марта.

– Как избежать штрафов при смене пакетов и договоров?