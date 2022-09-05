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Студия Postimees: кто останется без компенсаций?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: кто останется без компенсаций?
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Все ли жители смогут рассчитывать на компенсации при оплате счетов за электричество, газ и отопление? Нужно ли рядовому потребителю переключаться на новые договоры? Кто останется без компенсаций?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире депутат Рийгикогу Эдуард Одинец, представляющий Социал-демократическую партию, которая в лице министра экономики Рийны Сиккут отвечает за компенсацию счетов. Смотрите интервью в 13:00!

  • Кому следует пересмотреть ранее заключенные договоры? 
  • Распространяется ли схема компенсаций на рядные дома и квартирные товарищества?
  • Следует ли менять биржевой пакет на социальный?
  • В чем суть социального пакета?
  • Каковы условия компенсации счетов за электричество, газ и отопление?
  • Кто останется без компенсаций?
  • Временное решение найдено, а есть ли стратегия? 
  • Просчитываются ли варианты на случай, если население не сможет оплачивать счета?
  • Чего ждать предприятиям, оказавшимся под сильнейшим давлением энергоцен?
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