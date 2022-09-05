Все ли жители смогут рассчитывать на компенсации при оплате счетов за электричество, газ и отопление? Нужно ли рядовому потребителю переключаться на новые договоры? Кто останется без компенсаций?
Студия Postimees: кто останется без компенсаций?
13:00
Студия Postimees: кто останется без компенсаций?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире депутат Рийгикогу Эдуард Одинец, представляющий Социал-демократическую партию, которая в лице министра экономики Рийны Сиккут отвечает за компенсацию счетов. Смотрите интервью в 13:00!
- Кому следует пересмотреть ранее заключенные договоры?
- Распространяется ли схема компенсаций на рядные дома и квартирные товарищества?
- Следует ли менять биржевой пакет на социальный?
- В чем суть социального пакета?
- Каковы условия компенсации счетов за электричество, газ и отопление?
- Кто останется без компенсаций?
- Временное решение найдено, а есть ли стратегия?
- Просчитываются ли варианты на случай, если население не сможет оплачивать счета?
- Чего ждать предприятиям, оказавшимся под сильнейшим давлением энергоцен?
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