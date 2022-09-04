Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что вина за остановку газопровода «Северный поток – 1» лежит на европейских политиках. Об этом пишет Meduza со ссылкой на слова Пескова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Кремль – об остановке «Северного потока»: это вина европейских политиков, принимавших решения о санкциях
«Если европейцы совершенно абсурдно принимают решение, по которому они отказываются от сервисного обслуживания своего оборудования, вернее, оборудования, которое принадлежит «Газпрому», но которое по контракту они должны обслуживать — это не вина «Газпрома», это вина тех политиков, которые принимали решения о санкциях», – сказал Песков.
Он добавил, что «именно эти горе-политики заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию». «А сейчас, когда похолодает, ситуация станет еще хуже», – сказал Песков.
2 сентября «Газпром» на неопределенный срок полностью остановил поставки газа по «Северному потоку» в Европу. В компании объяснили, что во время трехдневного ремонта у единственной рабочей турбины газопровода выявили неисправность. Летом «Газпром» значительно сократил поставки газа по «Северному потоку», объяснив это неисправностями турбин, произведенных Siemens, одна из которых после ремонта застряла в Германии.
После остановки «Северного потока», 4 сентября, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «Россия больше не является надежным энергетическим партнером». Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя его слова, написал в телеграме, что Германия «объявила России гибридную войну» и «действует как враг России».