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Кремль – об остановке «Северного потока»: это вина европейских политиков, принимавших решения о санкциях

Meduza.io
Кремль – об остановке «Северного потока»: это вина европейских политиков, принимавших решения о санкциях
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Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков. Фото: Kirill Kudryavtsev

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что вина за остановку газопровода «Северный поток – 1» лежит на европейских политиках. Об этом пишет Meduza со ссылкой на слова Пескова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Если европейцы совершенно абсурдно принимают решение, по которому они отказываются от сервисного обслуживания своего оборудования, вернее, оборудования, которое принадлежит «Газпрому», но которое по контракту они должны обслуживать — это не вина «Газпрома», это вина тех политиков, которые принимали решения о санкциях», – сказал Песков.

Он добавил, что «именно эти горе-политики заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию». «А сейчас, когда похолодает, ситуация станет еще хуже», – сказал Песков.

2 сентября «Газпром» на неопределенный срок полностью остановил поставки газа по «Северному потоку» в Европу. В компании объяснили, что во время трехдневного ремонта у единственной рабочей турбины газопровода выявили неисправность. Летом «Газпром» значительно сократил поставки газа по «Северному потоку», объяснив это неисправностями турбин, произведенных Siemens, одна из которых после ремонта застряла в Германии.

После остановки «Северного потока», 4 сентября, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «Россия больше не является надежным энергетическим партнером». Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя его слова, написал в телеграме, что Германия «объявила России гибридную войну» и «действует как враг России».

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