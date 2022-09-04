Эстония за один день выиграла две медали чемпионата Европы

Кармель Уйбопуу завоевала серебро среди девушек, а Владимир Куницын – бронзу среди взрослых. В квалификации Уйбопуу, показав сильное выступление, прошла со вторым местом. У эстонки не было проблем и в четверть- и полуфинале. В финале ей противостояла чешская спортсменка Барбара Свабодава.

Финал был очень равным, и на его последнем этапе счет был одинаковым. В итоге чешка смогла опередить Уйбопуу на три секунды, и таким образом эстонка завоевала серебряную медаль. Это была четвертая медаль эстонки на этих соревнованиях, три из которых серебряные и одна золотая.

В следующем сезоне Уйбопуу будет выступать среди взрослых. За всю карьеру она завоевала в общей сложности 11 титульных медалей, четыре золотых, шесть серебряных и одну бронзовую. Благодаря этим достижениям Уйбопуу является самым успешным молодым подводным ориентировщиком в Эстонии.

Среди мужчин Куницын прошел квалификацию с седьмого места. В первом круге соперником нашего спортсмена был спортсмен из Хорватии, победить которого не составило труда. В четвертьфинале соперником игрока сборной Эстонии стал немец Вильфред Краузе.