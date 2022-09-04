Правительство Финляндии представило пакет поддержки для энергетических компаний в размере 10 миллиардов евро

Марин подчеркнула, что это крайняя мера для компаний у которых нет других вариантов финансирования.

Энергетические компании столкнулись с трудностями прежде всего потому, что их потребности в ликвидности значительно увеличились из-за роста стоимости энергии.

Министр финансов Анника Саарикоски, в свою очередь, отметила, что государство может предоставлять кредиты на очень жестких условиях компаниям, которые имеют большое значение для функционирования финского рынка электроэнергии.

Программа кредитов и гарантий будет действовать до конца 2023 года. Максимальный срок кредитов и гарантий составляет два года.