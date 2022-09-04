Э-резидентов Эстонии теперь больше, чем жителей Тарту

Сейчас э-эстонцев немного больше, чем жителей во всем городе Тарту, т. е. э-резиденты составляют второй по численности город Эстонии. Как своеобразная диаспора, этот рассеянный клуб Эстонии несет в себе такие же ценности, как и международный университетский город», – сказал Лаури Хаав, руководитель программы электронного резидентства. «Подобно тому, как те, кто родился в Тарту или учился здесь в университете, всегда в какой-то степени останутся в своем сердце жителями Тарту, так и э-резиденты всегда несут с собой частичку Эстонии».

За восемь лет работы электронное резидентство принесло стране более 100 миллионов евро налоговых поступлений и стало одним из локомотивов репутации Эстонии как инновационной страны в мире. По словам Хаава, открытая экономическая среда Эстонии, низкий уровень бюрократии и электронные услуги очевидны для эстонцев, но они по-прежнему уникальны для всего мира.

В соответствии со стратегией роста, утвержденной этой весной, э-резидентство направлено на то, чтобы позволить большему количеству людей, присоединившихся к программе, начать свой бизнес.