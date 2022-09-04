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Шведские СМИ: у берегов Латвии упал самолет

Дополнено в 22:38!
STT/BNS
Шведские СМИ: у берегов Латвии упал самолет
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Cessna 551. Attēls ilustratīvs.
Cessna 551. Attēls ilustratīvs. Фото: Wikipedia

Частный самолет Cessna 551, вылетевший из Хереса на юге Испании, в воскресенье потерпел крушение в Балтийском море недалеко от Вентспилса, сообщают шведские СМИ.

По данным СМИ, самолет изначально должен был приземлиться в Кельне, но не приземлился и продолжил движение на север, сначала в сторону Дании, а потом Швеция.

Известно, что около 19:35 самолет начал терять скорость и высоту. Недалеко от Вентспилса самолет сделал крутой разворот и начал полет в обратном направлении. По данным Шведского морского и воздушного спасательного центра, самолет исчез с радаров незадолго до 20:00.

Радиосвязь с самолетом установить не удалось. Датские и немецкие самолеты пролетели рядом с самолетом.

Точной информации о количестве возможных жертв не поступало. В самолете должно было быть четыре человека, но стопроцентной уверенности в этом нет.

Спасательный вертолет шведской пограничной службы находится на месте крушения. В море были видны пятна топлива и обломки самолета. Еще один спасательный вертолет уже в пути из Висби.

«Самолет упал в море. Вероятность найти кого-то живым минимальна», - сказал агентству Aftonbladet представитель Шведского морского и воздушного спасательного центра Ларс Антонссон.

Латвийские власти несут ответственность за дальнейшее расследование аварии и спасательные операции.

По сообщению информационного агентства ТТ, собственные спасательные вертолеты Латвии в момент аварии находились так далеко, что помощь была запрошена у Швеции.

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