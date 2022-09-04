Вс, 4.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

СМИ Швеции: у берегов Латвии упал самолет

Дополнено в 21:41!
Свен Рандлайд
, журналист
СМИ Швеции: у берегов Латвии упал самолет
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Cessna. Фото иллюстративное.
Cessna. Фото иллюстративное. Фото: Wikipedia.org

Сегодня вечером над Балтийским морем недалеко от побережья Латвии разбился небольшой самолет Cessna, по предварительным данным, на борту которого находились четыре человека.

Это был австрийский самолет, который должен был лететь в Кельн, сообщает Dagens Nyheter.

Известно, что около 19:35 самолет начал терять скорость и высоту. Недалеко от Вентспилса самолет сделал крутой разворот и начал полет в обратном направлении. По данным Шведского морского и воздушного спасательного центра, самолет исчез с радаров незадолго до 20:00.

Подозрительный самолет сопровождали немецкие и датские истребители, пилоты которых не заметили в кабине людей.

Как сообщает швейцарское издание Swissinfo.ch, к самолету был направлен истребитель НАТО с авиабазы ​​Эмари.

Ключевые слова
Наверх