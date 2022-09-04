Сегодня вечером над Балтийским морем недалеко от побережья Латвии разбился небольшой самолет Cessna, по предварительным данным, на борту которого находились четыре человека.
СМИ Швеции: у берегов Латвии упал самолет
Это был австрийский самолет, который должен был лететь в Кельн, сообщает Dagens Nyheter.
Известно, что около 19:35 самолет начал терять скорость и высоту. Недалеко от Вентспилса самолет сделал крутой разворот и начал полет в обратном направлении. По данным Шведского морского и воздушного спасательного центра, самолет исчез с радаров незадолго до 20:00.
Подозрительный самолет сопровождали немецкие и датские истребители, пилоты которых не заметили в кабине людей.
Как сообщает швейцарское издание Swissinfo.ch, к самолету был направлен истребитель НАТО с авиабазы Эмари.
Ghost plane? 😕— Evergreen Intel (@vcdgf555) September 4, 2022
OE-FGR #440A99 is currently way further than its Cologne, Germany destination and has reportedly no crew visible in the cabin (per Dagens Nyheter - Swedish news). https://t.co/Jjl9V2Q8Lp pic.twitter.com/04Kffi01Si