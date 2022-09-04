СМИ Швеции: у берегов Латвии упал самолет

Это был австрийский самолет, который должен был лететь в Кельн, сообщает Dagens Nyheter.

Известно, что около 19:35 самолет начал терять скорость и высоту. Недалеко от Вентспилса самолет сделал крутой разворот и начал полет в обратном направлении. По данным Шведского морского и воздушного спасательного центра, самолет исчез с радаров незадолго до 20:00.

Подозрительный самолет сопровождали немецкие и датские истребители, пилоты которых не заметили в кабине людей.

Как сообщает швейцарское издание Swissinfo.ch, к самолету был направлен истребитель НАТО с авиабазы ​​Эмари.