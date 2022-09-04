У берегов Латвии упал самолет, на борту находились четыре человека

Стало известно, что на борту Cessna 551 находился владелец авиакомпании Quick Air Карл-Петер Гриземанн вместе с семьей – женой, двумя детьми и двумя собаками. Пилотировал самолет сам Гриземанн.

К утру понедельника спасателям не удалось найти ни одного человека из самолета, рассказал начальник Морского координационного центра поисково-спасательных операций Национальных вооруженных сил Петерис Суббота в интервью программе «900 секунд» латвийского телеканала ТВ3, сообщает Rus.tvnet.

Поисковые работы продолжались всю ночь, но в море были обнаружены только один обломок самолета и зона с повышенным засорением, которое может быть вызвано аварией.

Метеорологические условия в настоящее время достаточно благоприятны для проведения поисковых работ. В ближайшее время над местом крушения поднимется вертолет Государственной погранслужбы, после чего будет приниматься решение, как проводить дальнейшие поисковые работы, рассказал Суббота.

На латвийском телеканале LTV он также рассказал, что сейчас поисковые работы ведутся на территории размером 6 на 6 километров, где глубина составляет порядка 60 метров. Поисковые работы облегчает то, что известны точные время и место аварии.

До сих пор поисковые работы осуществляли два корабля береговой охраны и один корабль погранохраны, который сейчас направился в Вентспилс. В поисковым работам приглашены и службы соседних стран.

Ghost plane? 😕



OE-FGR #440A99 is currently way further than its Cologne, Germany destination and has reportedly no crew visible in the cabin (per Dagens Nyheter - Swedish news). https://t.co/Jjl9V2Q8Lp pic.twitter.com/04Kffi01Si — Evergreen Intel (@vcdgf555) September 4, 2022

По данным сайта Flightradar в Балтийском море, недалеко от Вентспилса, потерпел крушение зарегистрированный в Австрии частный пассажирский самолет.

По данным шведских СМИ, самолет изначально должен был приземлиться в Кельне, но не приземлился и продолжил движение на север – сначала в сторону Дании, а потом Швеции.

Известно, что около 19:35 самолет начал терять скорость и высоту. Недалеко от Вентспилса самолет сделал крутой разворот и полетел в обратном направлении. По данным Шведского морского и воздушного спасательного центра, самолет исчез с радаров незадолго до 20:00.