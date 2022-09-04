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Центристская партия представила три поправки к законопроекту об универсальной услуге электроэнергии

Лоора-Элизабет Ломп
Центристская партия представила три поправки к законопроекту об универсальной услуге электроэнергии
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Яанус Карилайд.
Яанус Карилайд. Фото: Eero Vabamägi

В прошлую среду в первом чтении был принят законопроект об универсальной услуге электроэнергии. Крайний срок подачи поправок – завтра в 12:00. Центристская партия уже представила свои три поправки.

Поправки были внесены под подписью председателя фракции Центристской партии Яануса Карилайда. Первая поправка заключается в том, чтобы помимо домашних потребителей и квартирных товариществ, потребителями универсальных услуг мог бы быть и малый бизнес.

«Согласно пункту 21 Директивы 2009/136/ЕС Европейского парламента и совета, положения о контрактах на универсальное обслуживание должны применяться, в том числе, к микро, малым и средним предприятиям», – пояснил Карилайд.

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