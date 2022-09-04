В прошлую среду в первом чтении был принят законопроект об универсальной услуге электроэнергии. Крайний срок подачи поправок – завтра в 12:00. Центристская партия уже представила свои три поправки.
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Центристская партия представила три поправки к законопроекту об универсальной услуге электроэнергии
Центристская партия представила три поправки к законопроекту об универсальной услуге электроэнергии
Поправки были внесены под подписью председателя фракции Центристской партии Яануса Карилайда. Первая поправка заключается в том, чтобы помимо домашних потребителей и квартирных товариществ, потребителями универсальных услуг мог бы быть и малый бизнес.
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