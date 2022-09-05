В Канаде двое вооруженных ножами мужчин убили 10 человек, есть раненые

Глава Королевской канадской конной полиции Саскачевана Ронда Блэкмор рассказала на пресс-конференции, что жертвы нападавших были обнаружены в 13 разных местах, в том числе в поселении коренных жителей североамериканской страны Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и в деревне Велдон. Некоторые из них, как предполагается, были убиты целенаправленно, тогда как другие стали случайными жертвами.

Полиция ищет двух мужчин

Полиция объявила в розыск двух подозреваемых, которые идентифицированы как Дэмиен Сандерсон и Майлз Сандерсон. По заявлению полиции, они передвигаются на автомашине Nissan Rogue черного цвета. В последний раз их видели в городе Реджайна, который находится примерно в 320 километрах южнее места атак, пишет DW.

Местные власти призвали жителей Саскачевана укрыться в безопасных местах и не покидать их. В резервации Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн объявлено чрезвычайное положение.