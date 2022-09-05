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Полиция призывает сообщать о местах, где водители постоянно превышают скорость

rus.postimees.ee
Полиция призывает сообщать о местах, где водители постоянно превышают скорость
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Madis Veltman

На специальной веб-странице Департамента полиции и пограничной охраны можно сообщить о местах, где водители постоянно превышают скорость. На основании полученной информации полиция проведет 22 сентября в рамках дорожной толоки надзор за дорожным движением.

Подполковник полиции Сирле Лойгу призывает всех людей сообщать о своих наблюдениях на специальном сайте, потому что безопасное дорожное движение нуждается во вкладе каждого. «Толока сосредоточена на превышении скорости, поскольку это является самой острой проблемой в дорожном движении. Для предупреждения трагических последствий крайне важно придерживаться разрешенной скорости. Особенно сейчас, когда на дорогах больше водителей и школьников», – подчеркнула Лойго.

Цель толоки – с помощью сообщества многого добиться, заставить людей задуматься о безопасности своего родного края и опасности превышения скорости.

«Толока дает каждому возможность внести свой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения, сообщив о местах, где превышение разрешенной скорости является проблемой. Именно слишком высокая скорость является основной причиной дорожных происшествий, закончившихся тяжелыми повреждениями или смертью. С помощью дорожных толок мы заставляем водителей задуматься, стоит ли ради нескольких выигранных секунд подвергать опасности свою жизнь и жизнь других людей», – добавила полицейский.

Сообщения на сайте www.liiklustalgud.ee можно оставлять до 9 сентября. Дорожная толока пройдет в этом году в шестой раз.

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