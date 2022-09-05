В эти выходные в Каплице (Чехия), прошел последний этап чемпионата Европы по мотогонкам на квадроциклах. Кевин Саар, вышедший на последний этап лидером, занял второе место на соревновании, и этого хватило, чтобы в пятый раз стать чемпионом Европы.
Эстонец в пятый раз стал чемпионом Европы
Саар очень хорошо стартовал на выходных, показав лучший результат круга в гонке на время, опередив своего ближайшего соперник Кристофера Твераена из Норвегии. На этапе было запланировано три гонки, и первая из них прошла уже в субботу вечером. Саару удалось отлично начать в стартовой гонке и выйти вперед. Во время соревнований он показал лучшую скорость и в победе сомнений не было. В итоге Кевину удалось выиграть гонку, опередив немца Миро-Ромео Каппучио с отрывом почти в минуту. Голландец Рик Хавердил финишировал третьим. Как сообщается в пресс-релизе Федерации автоспорта, самый крупный конкурент Кевина Твераен был вынужден остановить гонку уже на пятой минуте.
Во второй гонке, которая прошла в воскресенье утром, после старта Саар вышел на второе место, но вскоре занял лиедрскую позицию. Он в очередной раз опередил своих конкурентов и с большим отрывом занял первое место, тем самым обеспечив себе и титул чемпиона Европы. Норвежец Йоаким Гранли финишировал вторым, Хаверд - третьим, Твераен - четвертым.
На последнюю гонку Саар уже вышел под номером один, и ему также удалось одержать стартовую победу. К сожалению, за четыре круга до конца соревнования Саар остановился на трассе. Твераен выиграл гонку, Гранли финишировал вторым, а чех Ян Брхел финишировал третьим.
По итогам этапа Гранли занял первое место с 58 очками, Саар занял второе место с таким же количеством очков. Третье место принадлежит Брхелю с 53 очками на последнем этапе. Саар, завоевавший свой пятый титул, заработал за сезон в общей сложности 274 очка. Второе место досталось Твераену с 235 очками, а третье место досталось Хаверду (201 очко).